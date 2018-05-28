Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Örgütü, Harmancı’yı destekleyecek

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü, Lefkoşa’daki Belediye Başkanlığı seçiminde Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) adayı Mehmet Harmancı’yı destekleme kararı aldı.
Tatlısu, Bağımsızlık Yolu’ndan Ayşe İpçiler, Firuzan Nalbantoğlu, Sunalp Asena ve Mustafa Keleşzade’nin TDP listesinden Belediye Meclis üyesi adayı olacağını açıkladı.
Tatlısu, Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü olarak Lefkoşa’da hem Başkanlık, hem de Belediye Meclis üyeliği seçim çalışmalarına aktif olarak katılacaklarını da ifade etti.