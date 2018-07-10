Bağımsızlık Yolu, İçişleri Bakanlığı’na Şartlı Tahliyeleri Sordu

Bağımsızlık Yolu, İçişleri Bakanlığı’na “Bilgi Edinme Yasası” uyarınca,22 Ocak’ta Afrika Gazetesi ve Cumhuriyet Meclisi’ne saldırmaktan suçlu bulunarak hapis cezası alan kişilerin şartlı tahliyeden yararlanarak ceza süreleri dolmadan serbest kalmalarının gerekçesini sordu.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, örgütün İçişleri Bakanlığı’na yaptığı başvuruda, 3-6 ay hapis cezasına çarptırılan Mehmet İpek, Ahmet Türkmen, Ümit Taş, Bayram Ak ve Abdulhadi Doğan’ın şartlı tahliye kararının Şartlı Tahliye Kurulu’nda kaç oyla alındığı, gerekçesi ve kuruldaki hükümet temsilcilerinin oy doğrultuları soruldu.

Açıklamada, bakanlıktan cevapların alınır alınmaz kamuoyuyla paylaşılacağı da belirtildi.

