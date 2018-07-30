Bağımsızlık Yolu Güzelyurt Kaymakamı’ndan sığınma evi talep eti

Bağımsızlık Yolu, Güzelyurt Kaymakamı ile görüşerek sığınma evi talebinde bulundu.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmenin ardından Bağımsızlık Yolu üyesi Şenel Kim Kaymakamlık binası önünde basın bildirisi okudu.

Bildiride, “Bölgemizde son bir ay içerisinde yaşanan kadınlara karşı şiddet vakaları ve tecavüz girişiminin ardından dün Doğancı’da gerçekleşen kadın cinayetiyle birlikte üzüntümüzün yanında öfkemiz de arttı” ifadelerine yer verildi.

Bildiride, ayrıca, dörtlü koalisyon hükümetinin, başta sosyal hizmetler ve kadına ve çocuğa karşı şiddeti önleme konusunda hiçbir adım atmadığı ileri sürülerek, hükümetin, bir gün dahi beklemeden gerekli tüm önlemleri hayata geçirmesi gerektiği vurgulandı.

