Bağımsızlık Yolu, Gönyeli'de Mustafa Erk’i destekleyeceğini açıkladı

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü, Bağımsızlık Yolu’nun Gönyeli Belediye Başkanlığı seçimlerinde bağımsız aday Mustafa Erk'i destekleyerek, seçimde aktif çalışacağını açıkladı.

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü adına yazılı açıklama yapan Mali İşler Sekreteri Melisa Koloz, Mustafa Erk’in 8 yıllık belediye meclis üyeliği deneyimi olan ve belediyenin pek çok olumlu icraatında da pay sahibi olan bir meclis üyesi olarak bölgede değişim için bir alternatif olmak adına aday olduğunu belirtti.

Koloz, Gönyeli‘de mevcut belediye başkanına, belediyeyi hiçbir katılımcı demokrasi eğilimi göstermeksizin, tek adam şeklinde yönetmeye çalışma eleştirisinde bulundu. Belediyede yıllardır çalışan işçilerin dahi iş güvencesinin olmadığını, belediye başkanının iki dudağı arasında, korku içinde çalışmak zorunda bırakıldıklarını iddia eden Koloz, mevcut başkanda belediyecilik anlayışının sol değerlerle örtüşmediğini savundu.



