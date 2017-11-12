BAĞIMSIZLIK YOLU ERKEN GENEL SEÇİMLERİ DEĞERLENDİRDİ



Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, dünkü toplantıda seçimlerde izlenecek yol ile örgüt içi çalışmalar değerlendirildi ve bir takım kararlar alındı.Erken genel seçimlere yönelik eğilim belirleyen Bağımsızlık Yolu Meclisi’nin, Bağımsızlık Yolu Genel Komitesi’ni izlenecek stratejinin oluşturulması ile ilgili yetkilendirdiği kaydedildi.