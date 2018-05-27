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Bağımsızlık Yolu, Bazı Bölgelerde Yerel Seçimlere Yönelik Çalışmalarda Bulunacak

Bağımsızlık Yolu Meclisi dün akşam yaptığı toplantıda 2018 Haziran Yerel Seçimleri’ne yönelik tavrını belirledi ve bölge komitelerine bazı bölgelerde seçim çalışması yapma yetkisi verdi.

Bağımsızlık Yolu, Bazı Bölgelerde Yerel Seçimlere Yönelik Çalışmalarda Bulunacak

Bağımsızlık Yolu Meclisi dün akşam yaptığı toplantıda 2018 Haziran Yerel Seçimleri’ne yönelik tavrını belirledi ve bölge komitelerine bazı bölgelerde seçim çalışması yapma yetkisi verdi.

27 Mayıs 2018 Pazar 11:43
Bağımsızlık Yolu, Bazı Bölgelerde Yerel Seçimlere Yönelik Çalışmalarda Bulunacak

 Bağımsızlık Yolu Meclisi dün akşam yaptığı toplantıda 2018 Haziran Yerel Seçimleri’ne yönelik tavrını belirledi ve bölge komitelerine bazı bölgelerde seçim çalışması yapma yetkisi verdi.

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Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan yazılı açıklamada, 2018 Yerel Seçimleri’nde yapılacak çalışmalara ilişkin karar metni şu şekilde yer aldı:
“Bağımsızlık Yolu Meclisi 24 Haziran yerel seçimlerinde, Belediye Meclisleri ve Belediye Başkanlıkları seçimine ilişkin olarak; Güzelyurt, Gönyeli, Lefkoşa ve Yeni Erenköy belediyelerinde başkanlık; Lefkoşa Belediyesi’nde de belediye meclisi üyelikleri ile ilgili seçim çalışması ve gerekli görülürse adaylık faaliyeti yürütmeleri için ilgili bölge komitelerine yetki vermeye karar vermiştir. Diğer tüm Belediye Başkanlıkları ve Belediye Meclisleri için tercih edilmeye uygun aday bulunmadığından; üyelerimiz sağın geriletilmesi yönünde oy kullanmaları için serbest bırakılmıştır.Ancak üyelerimiz desteklenmesi için karar alınmış adaylar dışında hiçbir belediye başkan veya meclis üyesi adayı için seçim çalışması yapmayacaktır. Böyle bir fiil, tüzük ihlali kabul edilecektir.”




 

Son Güncelleme: 27.05.2018 15:11
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