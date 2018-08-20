Bağımsızlık Yolu Başbakanlık Önünde Eylem Yaptı!

EYLEMDE BARAKA TİYATRO EKİBİ DE EKONOMİK KRİZİ SOKAK TİYATROSUYLA PROTESTO ETTİ



Sivil toplum örgütlerinden Bağımsızlık Yolu, ekonomik krizle ilgili başlattığı eylemleri çerçevesinde Başbakanlık önünde de gösteri yaptı.



Saat 13.13’te başlayan eylemde Baraka Kültür Merkezi Tiyatro Ekibi de zamları ve ekonomik krizin vatandaşlara etkisini sokak tiyatrosuyla protesto etti. Eylemde, tiyatro ekibi herhangi bir şey ödemeden ateş yakma ve elektrik üretimi gibi teknikleri, mizahi üslupla canlandırdı.



RAHVANCIOĞLU



Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, eylemde yaptığı konuşmada Türk Lirası’nın değer kaybından yaşanan ekonomik krizin halkı çok ciddi bir şekilde etkilediğini, beklentilerinin ekonomik krizlere karşı korumasız olan kesimlerin ekonomik krizlerden daha az etkilenmesini sağlayacak tedbirlerin alınması olduğunu ifade etti.



Hükümeti halkın ayakları üzerinde durmasını sağlamasına yönelik tedbirler almaya çağıran Rahvancıoğlu, “Hükümet, ev satışları azalacağı için kârları azalacak olan büyük inşaat şirketleri, para hareketleri yavaşlayacağı için kârları azalacak bankaları ve otelleri düşünen önlemler almıştır” dedi.



Daha sonra Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Melisa Koloz Bağımsızlık Yolu’nun hazırladığı krize karşı halkın 15 maddelik önlemler paketini okudu.



Alınması istenilen tedbirler arasında kiraların Türk Lirası’na bağlanması, 250 kws’ye kadar olan elektrik tüketiminin ücretsiz olması; devlet okullarında kayıt ücreti, kırtasiye veya kıyafet parası alınmaması; hastanelerdeki ücretlerin kaldırılması; faize faiz alınmasının yasaklanması; vergi affının çıkarılması; ülkede üretimi yapılan ürünlerin ithalatının yasaklanması da bulunuyor.



Eylemin tiyatro bölümünde, taş devrinden insanların ateş yakması ve elektronik motorun mucidi Michael Faraday’ın elektrik üretimi üzerine anlatımı canlandırıldı.

