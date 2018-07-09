banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99253
ALTIN
185.031
DOLAR
4.5656
STERLİN
6.0399
EURO
5.3630
Günal 7 yıl sonra teslim oldu
GÜNAL 7 YIL SONRA TESLİM...
Başı boş köpeklere ateş etti
BAŞI BOŞ KÖPEKLERE ATEŞ ETTİ
Tan 8 gün daha tutuklu kalacak
TAN 8 GÜN DAHA TUTUKLU...
Lefke'de cinayete teşebbüs
LEFKE'DE CİNAYETE TEŞEBBÜS
banner282
Flaş Haber
Lefke'de cinayete teşebbüs
Kapat

Bağımsızlık Yolu, Başbakanlık önünde açıklama yaptı

Bağımsızlık Yolu, Başbakanlık önünde açıklama yaptı

09 Temmuz 2018 Pazartesi 13:14
Bağımsızlık Yolu, Başbakanlık önünde açıklama yaptı

BAŞBAKAN ERHÜRMAN VE HÜKÜMETE KIBRISLI TÜRKLERİN HASSASİYETLERİNİ GÖZETME ÇAĞRISI YAPILDI

Bağımsızlık Yolu, Başbakan Tufan Erhürman ve hükümete, dinsel gericiliğin bir aracı haline gelmeme ve Kıbrıslı Türklerin hassasiyetlerini gözetme çağrısında bulundu.

Bağımsızlık Yolu, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaya gelecek olması dolayısıyla Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı. Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, Başbakanlık önündeki konuşmasında, “Kötü Arkadaş İnsanı Bozar” pankartıyla geldiklerine işaret ederek, Başbakan Tufan Erhürman’dan Kıbrıs Türkü’nün arzu, istek ve beklentilerine uygun hareket etmesi uyarısında bulunmak istediklerini söyledi.

Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu, seçim süreçlerindeki tartışmaları ve son KHK ile birçok kamu görevlisi ve akademisyenin görevlerinden alınmasını eleştiren Rahvancıoğlu, “Erhürman’ın Erdoğan’ın adada bulunduğu süre içerisinde Kıbrıslı Türklerin istek ve arzularını aklından çıkarması halinde, Kıbrıs Türkü’nün de Erhürman’ı kalbinden çıkaracağını” ifade etti.

Rahvancıoğlu'nun konuşmasının ardından hazırlanan basın açıklamasını Bağımsızlık Yolu Dış İlişkiler Sekreteri Cemre İpçiler okudu. Açıklamada şunlara yer verildi:

“AKP’nin 16 yıldır süren iktidarıyla beraber baskı ve dinsel gericiliğin günden güne arttığı ve bu artışın adamıza kadar uzandığı herkesin malumu. Zaten yarın gerçekleşecek ziyaret de sıradan bir ziyaretin ötesinde dini dayatmaların bir örneği olacaktır. Kıbrıslı Türk halkının başta eğitim ve sağlık gibi kurumsal hizmetlerde o kadar eksik varken, fetihçi bir mantıkla devasa bir cami yapımını dayatmak AKP’nin siyasal mantığının bir göstergesidir. Bu gerçekler ışığında Başbakan Erhürman’a ve hükümete bir çağrıda bulunuyoruz”

Açıklamada Başbakan Erhürman’a “dinsel gericiliğin bir aracı haline gelmeyin” çağrısı yapılarak, “Bize dayatılanlarla halkımızın kültürü arasında zerre yakınlık yoktur” denildi.

Bağımsızlık Yolu açıklaması şöyle devam etti:

“Bu abluka er geç dağılacak ve geriye direnenler kalacaktır. Hükümete bu çağrıyı yaparken, Türkiye’nin güzel insanlarına, gericilik ve faşizm karşısında enseyi karartmayanlara da selam gönderiyoruz. Sizin direnişiniz bizim umudumuz, halklarımızın kardeşliğinin garantisidir. Umutların Kuşatılmasın! Gericilik kaybedecek, aydınlık ve halkların kardeşliği kazanacak”

 

banner288
Son Güncelleme: 09.07.2018 16:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeycek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeycek
Başbakanlık üniversitelerle birlikte “Fırsat Eşitliği Projesi” başlattı
Başbakanlık üniversitelerle birlikte “Fırsat Eşitliği Projesi” başlattı
Eşinin boğazını kesmeye çalıştı
Eşinin boğazını kesmeye çalıştı
Çiftçiler, kuraklık, akaryakıt ve tohum sorununun çözümünü bekliyor
Çiftçiler, kuraklık, akaryakıt ve tohum sorununun çözümünü bekliyor
Gürcafer: “Devlete iş yapmama noktasına geldik”
Gürcafer: “Devlete iş yapmama noktasına geldik”
DAÜ, 9. Uluslararası Yaz Okulu devam ediyor
DAÜ, 9. Uluslararası Yaz Okulu devam ediyor
HASDER’in 41. kuruluş yıldönümü etkinliklerle kutlanıyor
HASDER’in 41. kuruluş yıldönümü etkinliklerle kutlanıyor
Hizmet-Sen, engelli sorunlarının çözümüne katkı koymak istiyor
Hizmet-Sen, engelli sorunlarının çözümüne katkı koymak istiyor
Cas Çalışanlarının Başbakanlık Önündeki Oturma Eylemi Sona Erdi!
Cas Çalışanlarının Başbakanlık Önündeki Oturma Eylemi Sona Erdi!
Aziz Kaya Yedidalga’da Şölen Düzenliyor...
Aziz Kaya Yedidalga’da Şölen Düzenliyor...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim