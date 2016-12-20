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20 Aralık 2016 Salı 11:26

Bağımsızlık Yolu: ”Aramızdan Alınan Kız Kardeşlerimiz Onuruna Mücadeleyi Yükselteceğiz”

Bağımsızlık Yolu, “Evler, sokaklar, iş yerleri; başta kadınlar olmak üzere çocuklar ve emekçiler için güvenli yerler haline gelene dek, halkın hak ettiği insanca yaşam koşulları için mücadeleye devam edeceklerini” belirtti.

Bağımsızlık Yolu: ”Aramızdan Alınan Kız Kardeşlerimiz Onuruna Mücadeleyi Yükselteceğiz”
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Bağımsızlık Yolu, “evler, sokaklar, iş yerleri; başta kadınlar olmak üzere çocuklar ve emekçiler için güvenli yerler haline gelene dek, halkın hak ettiği insanca yaşam koşulları için mücadeleye devam edeceklerini” belirtti.

Bağımsızlık Yolu adına Cansu N. Nazlı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Geçtiğimiz yıl bu aylarda, kocaları tarafından art arda aramızdan alınan kız kardeşlerimiz Nilgün, Olesya ve Nejla’yı unutmadık” denilerek,  onları anarken, sığınma evi talebini yükseltecekleri de bildirildi.

Başta bu 3 kadın olmak üzere şiddete uğrayan tüm “kız kardeşlerinin” hesabını sormaktan geri kalmayacaklarını ifade eden Nazlı, şunları kaydetti:

“Sosyal Hizmetler için ayrılan ve 16 Aralık Cuma günü onaylanan bütçe, tıpkı geçmiş hükümetlerde olduğu gibi bu yıl da kadına yönelik şiddeti önlemekten ve şiddete uğrayan kadınların sığınabilecekleri bir çatı açmaktan uzaktır.

Kadın cinayetleri politiktir. Bu cinayetlerden ve kadına yönelik şiddet eylemlerinden yalnızca şiddet eylemlerinin failleri değil; devlet de sorumludur. Ülkede yaşayan herkesin can güvenliğini ve beden bütünlüğünü korumak anayasal vazifesi olan devlet, çalışma yaşamı, sosyal güvenlik, ulaşım gibi alanlarda gerekli tedbirleri almayıp önleyici mekanizmalar geliştirmediğinden daha geçtiğimiz günlerde 2’si öğrenci 3 kişi yollarda canını kaybetmiştir.”

Nazlı, “iktidarda olduğu dönemlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı kesintisiz elinde bulunduran Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin de bu bakanlık için 2015’te daha düşük bütçe ayırdığı ve kadın sığınma evini hayata geçirmediğini”  belirterek, “Aile Yasası’nda kadına yönelik şiddetle ilgili yapılan olumlu sayılabilecek değişiklikler için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’ni yetkilendirdiklerinden bu yasa hayatımızda pek karşılık bulmamış, dahası bu durum Sosyal Hizmetler Dairesi’nin hareket alanını kısıtlamıştır” dedi.

Nazlı, “bugün kadınların maruz kaldığı şiddette, gelmiş geçmiş hükümetler kadar, devletin sosyal politikalardan elini çekmesine göz yuman, çalışma yaşamında kayıtsızlığı ve güvensizliği teşvik eden yasalara onay veren, kamusal eğitim, sağlık, ulaşım, barınma hizmetlerinin gerilemesi anlamına gelecek bütçeleri oylayan vekillerin de payı olduğunu” savundu.

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