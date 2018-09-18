Bağımsızlık Yolu: “Afrika Ve Meclis’e Saldıranlar Oy Birliğiyle Tahliye Edildi”

Bağımsızlık Yolu, 22 Ocak’ta Meclis ve Afrika gazetesindeki olaylarla ilgili tutuklananların, “Şartlı Tahliye Kurulu’nun oy birliği kararıyla tahliye edildiği” bilgisini paylaştı.



Bağımsızlık Yolu, şartlı tahliyelerle ilgili olarak Bilgi Edinme Yasası kapsamında İçişleri Bakanlığına yaptığı başvuru sonucunda Bakanlıktan aldığı yazılı yanıtı, kamuoyuyla paylaştı.



Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, yazılı yanıtta, şartlı tahliye kararının 7 üyenin 6’sının katılımıyla ve oy birliğiyle alındığı, tahliye gerekçesinin ise “iyi hal ve pişmanlık” olarak gösterildiği ifade edildi.