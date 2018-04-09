BAĞIMSIZLIK YOLU “2. OLAĞANÜSTÜ OMORFO BÖLGE KURULU”NU YAPTI

Bağımsızlık Yolu, “2. Olağanüstü Omorfo Bölge Kurulu” sonucunda Omorfo Bölge Komitesi’ni Günay Seheroğlu, Ahmet Arkın ve Turan Dereboylu'dan oluşturduğunu açıkladı.



Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre toplantıda, Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Sorumlusu Günay Seheroğlu ile yeni oluşan yönetim adına Turan Dereboylu konuştu.



Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Sorumlusu Günay Seheroğlu, konuşmasında örgütlülüğün önemine işaret ederek, bölgede yaptıkları çalışmaları anlattı.



Yeni oluşan yönetim adına konuşma yapan Turan Dereboylu da belediyeyi eleştirerek, mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.