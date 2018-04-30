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Bağımsızlık Yolu 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı…

Bağımsızlık Yolu, özel sektörde sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması gerektiğini vurguladı ve tüm halka özel sektörde sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması mücadelesine omuz verme çağrısında bulundu. Bağımsızlık Yolu, “Gelin Hep Birlikte Haykıralım: Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın” dedi.

Bağımsızlık Yolu 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı…

Bağımsızlık Yolu, özel sektörde sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması gerektiğini vurguladı ve tüm halka özel sektörde sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması mücadelesine omuz verme çağrısında bulundu. Bağımsızlık Yolu, “Gelin Hep Birlikte Haykıralım: Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın” dedi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 08:33
Bağımsızlık Yolu 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı…

“ÖZEL SEKTÖRDE SENDİKASIZ ÇALIŞTIRILMA YASAKLANSIN”

Bağımsızlık Yolu, özel sektörde sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması gerektiğini vurguladı ve tüm halka özel sektörde sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması mücadelesine omuz verme çağrısında bulundu. Bağımsızlık Yolu, “Gelin Hep Birlikte Haykıralım: Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın” dedi.
Bağımsızlık Yolu tarafından 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yayımlanan mesajda, şöyle denildi:
“Yükselen faşizm, dinsel gericilik, dört yanımızı saran savaşlar, işgaller, homofobi, eğitim-sağlık haklarımızın her geçen gün gerilemesi, ulaşım ve barınma gibi haklardan söz etmenin bile ütopik sayıldığı koşuların normalleşmesi, doğaya ve kendimiz dışındaki tüm canlılara yabancılaştığımız yetmezmiş gibi her geçen gün artan rant ve inşaat çılgınlığı ile sırf betondan ibaret yaşam alanlarına sıkışmak, kadınlara yönelik şiddette artış, çocuklara yönelik şiddette artış, bölünmüş bir adada barış özlemi ile yanıp tutuşurken giderek büyüyen hamaset, ırkçılık, milliyetçilik ve ayrılıkçılık: İşte 1 Mayıs 2018’te kendimizi içinde bulduğumuz kabusun kısa bir özeti...” 
Mesajda, emekçilerin günde dokuz, on saate varan uzun mesailerde sömürüldüğü,  sigorta kaydı olmadan çalıştırıldığı,  sigorta kaydı olsa da yatırımlarının yapılmadığı, en iyi ihtimalle gerçek maaşından uzak yatırımlara razı olduğu, yıllık ücretli izin hakkından mahrum olduğu, ekmek parasının patronun iki dudağı arasına sıkıştırılmış olduğu ve ek mesai gibi bir haktan bahsetmekten dahi çekindikleri kaydedildi.
Örgütlü mücadelenin önemine dikkat çekilen Bağımsızlık Yolu mesajında, sorunlara karşı emekçilerin birliğinin en acil hedef olduğu vurgulandı ve emekçilerin örgütsüzlüğünün kabul edilemez olduğu kaydedildi.

 

Son Güncelleme: 30.04.2018 11:41
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