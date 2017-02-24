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24 Şubat 2017 Cuma 12:48

Bağımsızlık İttifakı’ndan Protesto

Bağımsızlık İttifakı, Kıbrıs görüşmelerinin uluslararası arenada tam da sonuca ulaştırılmak üzere olduğu bir zamanda&nbsp; Kıbrıs Rumlarının Meclis’te Enosis plebisitinin anılması kararı aldığını belirterek, bu karar ile Rum lider Anasatasiadis’in saygısız tavırlarını protesto ettiklerini kaydetti.

Bağımsızlık İttifakı'ndan Protesto
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Bağımsızlık İttifakı, Kıbrıs görüşmelerinin uluslararası arenada tam da sonuca ulaştırılmak üzere olduğu bir zamanda  Kıbrıs Rumlarının Meclis’te Enosis plebisitinin anılması kararı aldığını belirterek, bu karar ile Rum lider Anasatasiadis’in saygısız tavırlarını protesto ettiklerini kaydetti.

Bağımsızlık İttifakı, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın tavrına ise tam destek verdiklerini ifade etti.

İttifak, mevcut koşullarda devam edecek görüşmelerle, Rumlarının amaçlarına hizmet edilmiş olacağını da öne sürdü.

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