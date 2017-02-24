24 Şubat 2017 Cuma 12:48

Bağımsızlık İttifakı’ndan Protesto

Bağımsızlık İttifakı, Kıbrıs görüşmelerinin uluslararası arenada tam da sonuca ulaştırılmak üzere olduğu bir zamanda Kıbrıs Rumlarının Meclis’te Enosis plebisitinin anılması kararı aldığını belirterek, bu karar ile Rum lider Anasatasiadis’in saygısız tavırlarını protesto ettiklerini kaydetti.