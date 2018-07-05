Bağımsızlık İttifakı’ndan Akıncı’ya eleştiri

Bağımsızlık İttifakı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in belgesinde "Garantiler çağdışı modası geçmiştir artık sürdürülemez kaldırılması gerekir" ifadesi bulunduğunu savunarak, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı buna müsaade ettiği gerekçesiyle eleştirdi.

Bağımsızlık İttifakı yazılı açıklamasında, görüşmelerde verilen tavizlerin Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını ortadan kaldırmakta olduğu ileri sürerek, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanından Dışişleri Bakanına kadar Türkiye’nin ‘Uluslararası Garanti ve İttifak Antlaşmalarından kesinlikle vazgeçmeyeceğini’ defalarca açıklamasına rağmen böyle bir anlayışla Kıbrıs Türk halkını görüşme masasında kimsenin temsil etme yetkisinin olmayacağını İttifakımız önemle vurgulamaktadır” dedi.



