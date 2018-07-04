Bağımsızlık İttifakı’ndan Açıklama!

Bağımsızlık İttifakı’ndan yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Jane Holl Lute’u, Kıbrıs’ta taraflar arasında faaliyette bulunmak üzere resmen görevlendirmesi üzerine Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın yaptığı açıklamanın, Kıbrıs Türk halkının nasıl bir komplo ile karşı karşıya bulunduğuna ışık tuttuğu savunuldu.

Açıklamada, Kocias’ın “müzakereler başladığında garantiler yeniden masada olacak” dediği belirtilerek, bu konuda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya eleştirilerde bulunuldu ve istifa etmesi istendi.

