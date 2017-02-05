Bağımsızlık İttifakı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias’ı Protesto Etti

Bağımsızlık İttifakı adına Hasan Yılmaz Işık imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, geçen cuma BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile görüşen Kocias’ın, görüşme sonrası açıklamaları eleştirildi; kara listeye alınıp istenmeyen şahıs ilan edildiği belirtildi.

Bağımsızlık İttifakı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ı, Kıbrıs sorununu “işgal ve istila sorunu” diye tanımlaması ve Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün garantiler sisteminin sona erdirilmesini içermesi gerektiği yönündeki görüşleri nedeniyle protesto etti.