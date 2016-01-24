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Bağımsızlık İttifakı: “Hükümet Adil Ve Eşit Davranmalı”

Bağımsızlık İttifakı, hükümetin halka verdiği hizmetlerde ve uyguladığı yasalarda adil olmasını ve eşitlik ilkelerine uymasını istedi.

Bağımsızlık İttifakı: “Hükümet Adil Ve Eşit Davranmalı”

Bağımsızlık İttifakı, hükümetin halka verdiği hizmetlerde ve uyguladığı yasalarda adil olmasını ve eşitlik ilkelerine uymasını istedi.

24 Ocak 2016 Pazar 14:44
Bağımsızlık İttifakı: “Hükümet Adil Ve Eşit Davranmalı”
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 Bağımsızlık İttifakı, hükümetin halka verdiği hizmetlerde ve uyguladığı  yasalarda adil olmasını ve  eşitlik ilkelerine uymasını istedi.

Açıklamada, hükümetin yurttaşların ekonomik, sağlık ve sosyal çıkarlarını gaspettiği ve gasp edilmesine duyarsız kaldığı öne sürüldü.

Sigara yasağına uyulmamasından, Casinolara öğrencilerin alınmasına kadar bir çok konuda hükümete yönelik eleştirilerde bulunulan açıklamada, kayıt dışı işgücünün önüne geçilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi, su konusunda Cumhuriyet Meclisi kararlarına uyulması, devletin AB normlarına uygun yeniden yapılandırılması, halkın geleceğinin planlanması istendi.

Anahtar Kelimeler:
Bağımsızlık İttifakı
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