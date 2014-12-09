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Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Akıncı, Tufad Ve Hasder’i Ziyaret Etti

Bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, kültür ve sanatın toplumların şekillenmesi ve ileriye gitmesinde en önemli öğelerden biri olduğunu belirtti.

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Akıncı, Tufad Ve Hasder’i Ziyaret Etti

Bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, kültür ve sanatın toplumların şekillenmesi ve ileriye gitmesinde en önemli öğelerden biri olduğunu belirtti.

09 Aralık 2014 Salı 11:38
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Akıncı, Tufad Ve Hasder’i Ziyaret Etti
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AKINCI: “KÜLTÜR VE SANAT, TOPLUM ŞEKİLLENMESİ VE İLERİYE GÖTÜRÜLMESİNDE EN ÖNEMLİ ÖĞE”

 Bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, kültür ve sanatın toplumların şekillenmesi ve ileriye gitmesinde en önemli öğelerden biri olduğunu belirtti.

Akıncı’nın Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Akıncı cuma akşamı Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD), dün akşam da Halk Sanatları Vakfı (HASDER) Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

TUFAD Başkanı Ali Tümsoy, yönetim kurulu ve dernek üyeleriyle, çalışma yaptıkları bir okulun bahçesinde bir araya gelen Akıncı, derneğin çalışmalarını takdirle izlediğini ve bugüne kadar bir dernek binasına sahip olamamasının üzüntü verici olduğunu belirtti.

Dernek başkan ve üyeleriyle sohbet ederek, sorularını yanıtlayan Akıncı, Cumhurbaşkanlığı makamının diğer görevleri yanında özellikle kültür ve sanata önem veren, kucaklayıcı olması gerektiğini de vurguladı.

Akıncı, HASDER Başkanı Ali Nebih, Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri ve HASDER üyesi gençlerle sohbet ederek, neden aday olduğu ve bu yola çıkarken ortaya koyduğu vizyonuyla ilgili bilgi verdi.

Gelecek belirsizliğinden kurtulmanın gençler için önemli olduğunun altını çizen Akıncı, Kıbrıs’ta çözümle ilgili düşüncelerini de paylaştı.

Akıncı,  çözüm yönünde uğraş verirken toplumun iç konularını da ertelememek gerektiğini belirterek, daha adaletli bir düzen için uğraş verilmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

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