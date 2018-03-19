“BAĞIMLILIKLARDA FARKINDALIK EĞİTİMİ” VERİLECEK.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun önleme çalışmaları kapsamında, “Bağımlılıklarda Farkındalık Eğitimi” verilecek.



Başbakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, eğitim yarın akşam Sütlüce Spor Kulübü’nde ailelere yönelik olarak gerçekleştirilecek.



Geçitkale Belediyesi, Sütlüce Muhtarlığı, Sütlüce Gençlik Spor Kulübü ve

Sütlüce Dayanışma ve Aktivite Derneği ile işbirliği halinde organize edilen etkinlik saat 20.00’de başlayacak.



Uzmanlar tarafından ayrıntılı bilgilerin aktarılacağı, eğitim çalışması tüm Sütlüce halkı yanında, bölge yerleşim yerlerinde yaşayan ailelerin katılımına da açık olacak.