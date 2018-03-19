Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115998
ALTIN
166.363
DOLAR
3.9399
STERLİN
5.5208
EURO
4.8482
DIŞİŞLERİ BAKANI ÖZERSAY ÇAVUŞOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ
ÖZERSAY ÇAVUŞOĞLU İLE BİR ARAYA...
DIŞİŞLERİ BAKANI ÖZERSAY ANKARA'DA..
ÖZERSAY ANKARA'DA..
Yine Kaza
YİNE KAZA!
Ergün Tutuklu Yargılanacak
ERGÜN TUTUKLU YARGILANACAK
banner256

“BAĞIMLILIKLARDA FARKINDALIK EĞİTİMİ” VERİLECEK.

“BAĞIMLILIKLARDA FARKINDALIK EĞİTİMİ” VERİLECEK.

19 Mart 2018 Pazartesi 15:54
“BAĞIMLILIKLARDA FARKINDALIK EĞİTİMİ” VERİLECEK.
banner238

BAĞIMLILIKLARDA FARKINDALIK EĞİTİMİ” VERİLECEK.

 Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun önleme çalışmaları kapsamında, “Bağımlılıklarda Farkındalık Eğitimi” verilecek.

Başbakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, eğitim yarın akşam Sütlüce Spor Kulübü’nde ailelere yönelik olarak gerçekleştirilecek.

Geçitkale Belediyesi, Sütlüce Muhtarlığı, Sütlüce Gençlik Spor Kulübü ve 
Sütlüce Dayanışma ve Aktivite Derneği ile işbirliği halinde organize edilen etkinlik saat 20.00’de başlayacak.

Uzmanlar tarafından ayrıntılı bilgilerin aktarılacağı, eğitim çalışması tüm Sütlüce halkı yanında, bölge yerleşim yerlerinde yaşayan ailelerin katılımına da açık olacak.

Anahtar Kelimeler:
Bağımlılıklarda Farkındalık EğitimiSütlüce MuhtarlığıGeçitkale Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“SOL HAREKET” YARIN BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE “YASAKLARA İNAT YAŞASIN KİTAP” EYLEMİ YAPACAK
“SOL HAREKET” YARIN BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE “YASAKLARA İNAT YAŞASIN KİTAP” EYLEMİ YAPACAK
İZCAN: “NEWROZ BAYRAMI KUTLAMALARI ESNASINDA, POLİSİN ŞENLİĞE KATILANLARA TAVRI KABUL EDİLEMEZ”
İZCAN: “NEWROZ BAYRAMI KUTLAMALARI ESNASINDA, POLİSİN ŞENLİĞE KATILANLARA TAVRI KABUL EDİLEMEZ”
“KARATAHTA” İSKELE’DE SAHNELENDİ
“KARATAHTA” İSKELE’DE SAHNELENDİ

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim