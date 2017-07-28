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28 Temmuz 2017 Cuma 10:59

Bağımlılıkla İlgili Hizmetiçi Eğitime Katılan Merkezi Cezaevi Personeline Sertifikaları Törenle Verildi

Bağımlılıkla ilgili hizmet içi eğitime katılan Merkezi Cezaevi personeline sertifikaları törenle verildi.

Bağımlılıkla İlgili Hizmetiçi Eğitime Katılan Merkezi Cezaevi Personeline Sertifikaları Törenle Verildi
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AMCAOĞLU: “SON BİR YILDA CEZAEVİYLE İLGİLİ YASA, TÜZÜK, PROJELER KONUSUNDA BİRÇOK ÇALIŞMA YAPILDI”

KARAOKÇU: “CEZAEVİNDEKİ HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARI TOPLUMA KAZANDIRMA HEDEFİNDEYİZ”

Bağımlılıkla ilgili hizmet içi eğitime katılan Merkezi Cezaevi personeline sertifikaları törenle verildi.

İçişleri Bakanlığı ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde 24 Nisan-26 Mayıs tarihleri arasında  “Bağımlılık Farkındalık” eğitimi alan personel için Merkezi Cezaevi’nde sertifika töreni düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, törene, İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü Hüseyin Amcaoğlu, Özel Kalem Müdürü Muslu Akgüney, Merkezi Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, eğitimciler ve personel katıldı.

AMCAOĞLU: “SON BİR YILDA CEZAEVİYLE İLGİLİ YASA, TÜZÜK, PROJELER KONUSUNDA BİRÇOK ÇALIŞMA YAPILDI”

İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü Hüseyin Amcaoğlu, son bir yılda cezaevinde yasa, tüzük, projeler konusunda birçok çalışma yapıldığını söyledi.

Uyuşturucunun çağın en büyük sorunu olduğunu kaydeden Amcaoğlu, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile yapılan işbirliğine değindi, farkındalık eğitimlerinin sevindirici olduğunu vurguladı.

Bu projenin hizmet içi eğitimle sınırlı kalmayacağını, mahkumları ve mahkum ailelerini de kapsayacağını dile getiren Amcaoğlu, sertifika almaya hak kazanan personeli tebrik etti.

KARAOKÇU: “CEZAEVİNDEKİ HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARI TOPLUMA KAZANDIRMA HEDEFİNDEYİZ”

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, uyuşturucu sorununu aşmanın en önemli ayağını eğitimin oluşturduğunu kaydetti.

Cezaevindeki hükümlü ve tutukluları topluma kazandırma hedefinde olduklarına vurgulayan Karaokçu, projelerin bu çerçevede ilerlediğini söyledi.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in göreve geldiği günden beri projeler konusunda Komisyona destek verdiğini de ifade eden Hasan Karaokçu, Bakan Evren’e teşekkür etti.

Karaokçu, projenin oluşmasına katkı koyan cezaevi ve bakanlık yönetimine de teşekkürlerini iletti. 

ÇEBİÇ: “BAŞBAKANLIK UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KOMİSYONU’NA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’na teşekkür ederek sertifika alan personeli kutladı.

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