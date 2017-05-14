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14 Mayıs 2017 Pazar 13:12

Bağdat’ta Bombalı Saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bağdat'ta Bombalı Saldırı
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6 ÖLÜ, 13 YARALI VAR

Bağdat, 14 Mayıs 17 : Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat'ın merkezi Karrada'ya bağlı Rubayi Köprüsü yakınında bulunan iş yerlerini hedef alan bombalı araç infilak ettirildi.

Saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Güvenlik çemberine alınan bölgeye sevkedilen ambulanslarla ölü ve yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

(AA/RÇ/HÖ)

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