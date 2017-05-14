Bağdat’ta Bombalı Saldırı

6 ÖLÜ, 13 YARALI VAR
Bağdat, 14 Mayıs 17 : Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat'ın merkezi Karrada'ya bağlı Rubayi Köprüsü yakınında bulunan iş yerlerini hedef alan bombalı araç infilak ettirildi.
Saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Güvenlik çemberine alınan bölgeye sevkedilen ambulanslarla ölü ve yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
(AA/RÇ/HÖ)