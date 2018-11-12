Bafra Gelişim Ve Eğitim Merkezi Yürüyüş Düzenleyecek

Lefkoşa, 12 Kasım 18 (.):Bafra Gelişim ve Eğitim Merkezi, KKTC’nin kuruluş yıldönümü vesilesiyle Büyükkonuk sahil yolunda bandolu yürüyüş düzenleyecek.



Merkez’den yapılan açıklamada, yarın saat 09:00’da başlayacak olan yürüyüşe, Kıbrıs Türk

Barış Kuvvetleri Komutanlığı Bando Alayı ve bölge ilkokullarının katılacağı kaydedildi.



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