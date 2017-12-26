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“BAFRA EMİRNAMESİ SESSİZ SEDASIZ DEĞİŞTİRİLDİ…. KAT SAYISI ARTIRILDI”
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“BAFRA EMİRNAMESİ SESSİZ SEDASIZ DEĞİŞTİRİLDİ…. KAT SAYISI ARTIRILDI”

Şehir Plancıları Odası, ülke erken genel seçimlere hazırlanırken acele bir şekilde emirname değişiklikleri yapılmaya çalışılmasından kaygı duyulduğunu kaydetti. Oda, Bafra Emirnamesi’nde geçtiğimiz günlerde yapılan değişiklikle kat sayısının artırıldığını bildirdi.

“BAFRA EMİRNAMESİ SESSİZ SEDASIZ DEĞİŞTİRİLDİ…. KAT SAYISI ARTIRILDI”

Şehir Plancıları Odası, ülke erken genel seçimlere hazırlanırken acele bir şekilde emirname değişiklikleri yapılmaya çalışılmasından kaygı duyulduğunu kaydetti. Oda, Bafra Emirnamesi’nde geçtiğimiz günlerde yapılan değişiklikle kat sayısının artırıldığını bildirdi.

26 Aralık 2017 Salı 16:54
“BAFRA EMİRNAMESİ SESSİZ SEDASIZ DEĞİŞTİRİLDİ…. KAT SAYISI ARTIRILDI”
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Oda Başkanı Merter Refikoğlu tarafından yapılan açıklamada, yıllardır plan yapılmayan KKTC’de kısa süreli çözüm olarak ortaya çıkan emirnamelerin, her hükümet ve seçim döneminde daha da kötü hale getirildiği kaydedildi, kısa süreliğine hazırlanan emirnamelerin yerini planların alması gerektiği vurgulandı.

Refikoğlu, “Plan yapmak için çalışmak yerine emirnameleri değiştirmek, bazı kesimlere fayda dışında, ülkeye büyük zararlar vermektedir” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Bafra Emirnamesi’nin sessiz sedasız değiştirildiğini ve burada bazı arsaların imara açıldığını, bazı arsalar üzerinde yoğunluk ve kat sayısının artırıldığını belirten Refikoğlu, “Burada bireysel olarak mal sahipleri sevindirilmiş olabilir ancak genele bakılmadan yapılmış bir çalışmadır ve ülkeye büyük zararlar verebilmektedir” dedi.

Karpaz Emirnamesi’nin değiştirilmesi için de yoğun bir çalışma yapıldığını kaydeden Refikoğlu, Bafra’da olduğu gibi burada da benzer sebeplerden seçim öncesi acele yapılan bu çalışmaların sebebinin ayrıntılı olarak açıklanması gerektiğini belirtti.

Karpaz ve Bafra’nın hem tarihi, hem doğal, hem de arkeolojik açıdan büyük öneme sahip bölgeler olduğuna dikkat çeken Refikoğlu, “birkaç oy uğruna buralara müdahaleler yapılmasının kabul edilemez olduğunu” ifade etti.

Refikoğlu, şunları kaydetti:

“Bilinmesi gerekir ki geçtiğimiz yıl Girne 2. Bölge Emirnamesi bazı otel sahiplerine menfaat sağlamsı için değiştirilmiş ve Odamızın açmış olduğu ara emri davası ile bu emellere ulaşılamamıştır. Kamu yararı dışında yapılacak her türlü çalışmaya oda olarak yine karşı çıkacağımızı tüm kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Bilindiği gibi seçim dönemi menfaat dağıtmak, açılış yapmak, reklâm yapmak gibi şeyler seçim yasaklarına girmektedir. Birilerine direk olarak menfaat sağlayan bu gibi imar ve planlama konuları seçim yasasından daha yeni olduğu için ve gelen tüm hükümetler tarafından yasanın üzerinde tadilat yapılmadığından dolayı seçim yasağına girmemektedir.”

Son Güncelleme: 26.12.2017 19:13
Anahtar Kelimeler:
BafraŞehir Plancıları
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