"Bafra'da peşkeş yok!"

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Bafra Emirnamesi ile ilgili, bazı arsaların imara açılması, bazı arsalar üzerinde yoğunluk ve kat sayısının artırılması yönünde alınan kararlarla yapılan değişikliğe tepki gösteren Şehir Plancıları Odası’nın tepkisine ‘şaşırdığını’ söyleyerek, değişikliklerin Şehir Plancıları Odası üyesi olan 3 kişi ile birlikte gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bafra Emirnamesi’nde yapılan değişiklik ile 330 metrekare olan inşaat yoğunluğunun artırılması ve 2 olan kat sayısı izninin zemin katın ticari mekan olması kaydı ile 3 kata çıkarıldığını belirten Sarıçizmeli, yapılan değişikliklerin söz konusu alanın verimli kullanımını sağlamak amacıyla gerekli olduğunu ve imara kapalı bölgelerin imara açılmasının söz konusu olmadığını ifade etti.