Baf Türk Birliği Yeni Yönetim Kurulu Thalassemıa Merkezi’ne Kan Bağışında Bulundu

Lefkoşa, 17 Ağustos 18 : Baf Türk Birliği’nin yeni yönetim kurulu Thalassemia Merkezi’ne kan bağışında bulundu.

Bağışın, “Kan Ver Hayat Kurtar” sloganıyla ve yoğun katılımla yapıldığını açıklayan Baf Türk Birliği, halkın Kurban Bayramı’nı da kutladı.

Birlik yönetimi, “Kan bağışı konusundaki toplumsal duyarlılık geleneksel hale gelmeli” temennisinde bulunarak, Kurban Bayramı tatili nedeniyle kan stoklarında sıkıntı yaşanmaması için bağışın bugün yapıldığını belirtti.

(RÇ/FEZ)