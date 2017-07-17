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17 Temmuz 2017 Pazartesi 06:58

Bademliköy Vuni Sarayı Civarında Mahsur Kalan 3 Kişi Gkk'ya Ait Helikopterle Kurtarıldı"

Lefke'ye bağlı Bademliköy Vuni Sarayı civarında yürüyüşe çıkan ancak sarp tepelik bir yerde mahsur kalan üç kişi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri helikopterle kurtarıldı. Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, bugün saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, bölgede yürüyüşe çıkan Melike Aşan (K-26), Batuhan Oskay (E-24) ve Citadel Gürün (K-40), sarp tepelik bir yerden aşağıya inerken toprak kayınca ve tekrar yukarıya tırmanamayınca paniğe kapılıp Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yardım istedi.

Bademliköy Vuni Sarayı Civarında Mahsur Kalan 3 Kişi Gkk'ya Ait Helikopterle Kurtarıldı'
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Lefke'ye bağlı Bademliköy Vuni Sarayı civarında yürüyüşe çıkan ancak sarp tepelik bir yerde mahsur kalan üç kişi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri helikopterle kurtarıldı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, bugün saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, bölgede yürüyüşe çıkan Melike Aşan (K-26), Batuhan Oskay (E-24) ve Citadel Gürün (K-40), sarp tepelik bir yerden aşağıya inerken toprak kayınca ve tekrar yukarıya tırmanamayınca paniğe kapılıp Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yardım istedi.

Yardım talebi üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri, mahsur kalanların bulunduğu yere yanaşamayınca Güvenlik Kuvvetleri  Havacılık Birliği'nden yardım istedi.

Bunun üzerine Melike Aşan, Batuhan Oskay ve Citadel Gürün, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri helikopterle saat 15.00  sıralarında bulundukları yerden alındı ve Pınarbaşı Havacılık Birliği'ne götürüldü.

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