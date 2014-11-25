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Babasının Şirketini Soydu!

Babasının Şirketini Soyan Genç, "Pişmanım" Dedi.

Babasının Şirketini Soydu!

Babasının Şirketini Soyan Genç, "Pişmanım" Dedi.

25 Kasım 2014 Salı 09:58
Babasının Şirketini Soydu!
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BABASINA AİT ŞİRKETTEN TELEFON ÇALDI!

 Ercan Havaalanı'nda babasına ait gümrük şirketinin aracından 5 adet cep telefonu çaldığı iddia edilen Umut Aytekin teminata bağlandı. Dün gözaltına alınan zanlı Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

"BİR DEĞİL BİN PİŞMANIM"

Mahkemede konuşan Aytekin, "Bir değil bin pişmanım" dedi. Mahkemede konuşan Nurettin Enginer, zanlının Ercan Havaalanı içerinde  park halinde olan Özsoydan gümrükleme şirketine ait GN 340 plakalı kamyonun içerisinden 5 adet cep telefonu çaldığını belirtti. Mahkemede  söz alan zanlı Umut Aytekin "Bir değil bin pişmanım, Girne'de kız kardeşimin yanında kalacağım, 25 yıldır burada yaşıyorum, ailemle aramı düzeltmek için bir fırsat istiyorum, kefilim yok." açıklamasını yaptı. Polis memuru Nurettin Enginer ise, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını ve KKTC'de daimi ikametgahı olmadığını söyledi.

5 BİN TL TEMİNAT CEZASI

Yargıç Gökhan Asaoğulları ise, zanlının yurtdışı çıkışını yasaklayarak, seyahat belgelerini polise teslim etmesini ve KKTC vatandaşı bir kefille 5 bin TL teminat yatırması şartlarını koydu.
Son Güncelleme: 25.11.2014 10:47
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