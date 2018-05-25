Babasının silahı ile yakalandı!

Girne Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin geçtiğimiz akşam Girne'de düzenlediği operasyonda ülke çapında tanınan iş insanı Hasan Hasçelik'in kızı Bikem Hasçelik'in üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda kanunsuz tabanca ele geçirildi.

İleri soruşturma için Girne Polis Müdürlüğü'ne götürülen Hasçelik'in üzerinde bulunan tabancanın, babası Hasan Hasçelik' e ait ruhsatlı tabanca olduğu tespit edildi.

Kanunsuz tabanca taşıma ve Kanunsuz tabanca tasarrufu suçlamaları ile ilgili olarak tutuklanan Bikem Hasçelik'in önceki gün soruşturma amaçlı Girne Kaza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkarılarak aleyhinde 2 gün tutukluluk süresi temin edildiği öğrenildi.

Polis, Bikem Hasçelik'in tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile ne yapılacağı konusunda soruşturma yürütüyor. Zanlı Hasçelik'in teminat talebi ile bugün yeniden mahkeme karşısına çıkarılması bekleniyor.