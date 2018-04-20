Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111667
ALTIN
174.333
DOLAR
4.0377
STERLİN
5.6738
EURO
4.9820
Bıçaklı Kavga Kanlı Bitti
BIÇAKLI KAVGA KANLI BİTTİ
ŞAHALİ: “4 MİLYONLUK FAİZ DESTEKLİ ARPA HİBESİNİN 1 MİLYONU KAYIP”
BİR MİLYON TL KAYIP
ÖZERSAY: “İTHAL ÜRÜNLER İÇİN KUR SABİTLEMESİNE GİDİLECEK”
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Tecavüzcüye 9 yıl hapis cezası
TECAVÜZCÜYE 9 YIL HAPİS CEZASI
banner256
Flaş Haber
Bıçaklı Kavga Kanlı Bitti
Kapat

Aziz George Festivali Hafta Sonu Koruçam’da Düzenlenecek

Aziz George Festivali, hafta sonu Koruçam’da (Kormacit) düzenlenecek. 

Aziz George Festivali Hafta Sonu Koruçam’da Düzenlenecek

Aziz George Festivali, hafta sonu Koruçam’da (Kormacit) düzenlenecek. 

20 Nisan 2018 Cuma 07:11
Aziz George Festivali Hafta Sonu Koruçam’da Düzenlenecek

Aziz George Festivali, hafta sonu Koruçam’da (Kormacit) düzenlenecek. 

Lapta Belediyesi, Koruçam Muhtarlığı ve Koruçam Spor Kulübü tarafından düzenlenecek festival açılış töreni yarın saat 18.00’de yapılacak. 

Lapta Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, gün boyu saat başı rehberler eşliğinde köy turları düzenlenecek festivalde, saat 17:00’de Aziz George Kilisesi’nde ikindi ayini yapılacak. 19.30’da ise Geleneksel Müzikler Eşliğinde Külbastı Şenliği gerçekleştirilecek. 

banner223

Pazar günü ise köy meydanında pazar kurulacak, çocuklara yönelik çizim ve kil el işleri atölyesi ve tramplen, bisiklet yarışı, Klasik Otomobil Sergisi gibi etkinlikler düzenlenecek. 

Aziz George Festivali, pazar günü saat 18.00’de sona erecek. 

 

Son Güncelleme: 20.04.2018 10:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bıçaklı Kavga Kanlı Bitti
Bıçaklı Kavga Kanlı Bitti
Erhürman: “Geleceği Çocuklar Kuracak, Bizim Sadece Yolu Temizlememiz Gerekiyor”
Erhürman: “Geleceği Çocuklar Kuracak, Bizim Sadece Yolu Temizlememiz Gerekiyor”
“Kadrajdan Dökülenler” Sergisinden Toplanan Gelir Ortopedikler Derneği'ne Bağışlandı
“Kadrajdan Dökülenler” Sergisinden Toplanan Gelir Ortopedikler Derneği'ne Bağışlandı
ŞAHALİ: “4 MİLYONLUK FAİZ DESTEKLİ ARPA HİBESİNİN 1 MİLYONU KAYIP”
ŞAHALİ: “4 MİLYONLUK FAİZ DESTEKLİ ARPA HİBESİNİN 1 MİLYONU KAYIP”
Bugün Elektrik Kesintisi Olacak
Bugün Elektrik Kesintisi Olacak
ÖZERSAY: “İTHAL ÜRÜNLER İÇİN KUR SABİTLEMESİNE GİDİLECEK”
ÖZERSAY: “İTHAL ÜRÜNLER İÇİN KUR SABİTLEMESİNE GİDİLECEK”
Hostesliği bıraktı, yeni işiyle gündeme oturdu!
Hostesliği bıraktı, yeni işiyle gündeme oturdu!
Ucuz iPhone gelecek mi? Ucuz iPhone için tarih şekillendi…
Ucuz iPhone gelecek mi? Ucuz iPhone için tarih şekillendi…
BAKANLAR KURULU TOPLANTISI TAMAMLANDI 
BAKANLAR KURULU TOPLANTISI TAMAMLANDI 
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hollanda Parlamentosu Dışişleri Bakanlığı komisyon toplantısında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hollanda Parlamentosu Dışişleri Bakanlığı komisyon toplantısında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim