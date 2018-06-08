Azerbaycan, Kırgızistan, Bulgaristan ve Türkiye'den Çocuklar Meclis'teydi!

MECLİS BAŞKANI ULUÇAY, “YAZ SEVİNCİ ÇOCUK ŞENLİĞİ”NE KATILAN ÇOCUKLARI KABUL ETTİ

ŞENLİK KAPSAMINDA AZERBAYCAN, KIRGIZİSTAN, BULGARİSTAN VE TÜRKİYE YANINDA KKTC’DEN ÇOCUKLAR GÖSTERİLER SUNACAK

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi’nin (FOGEM) Gençlik Dairesi’nin desteğiyle organize ettiği “Yaz Sevinci Çocuk Şenliği”ne katılmak amacıyla çeşitli ülkelerden KKTC’ye gelen çocukları kabul etti.

ÇOLAKOĞLU

Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu, etkinliğin 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kapsamında bu yıl 12’nci kez düzenlendiğini belirterek, Azerbaycan, Kırgızistan, Bulgaristan, Türkiye ve KKTC’den katılan çocukların ülkenin çeşitli bölgelerinde düzenlenecek organizasyonlarda bir araya geleceğini söyledi.

DÖŞEMECİ

Meclis’ten verilen bilgiye göre, FOGEM Başkanı Salahi Döşemeci de konuşmasında ülkede kurumsal olan bir festivali 12.kez düzenlemenin oldukça emek isteyen bir uğraş olduğunu dile getirerek her geçen yıl daha büyük hedeflerle büyüdüklerini belirtti.

Döşemeci, festivale Gençlik Dairesi’nin yaptığı katkıdan söz ederken, Uluslararası Festivaller Birliği’ne yaptıkları başvurunun kabul edildiğini ve üye olduklarını anımsattı.

ULUÇAY

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında ülkenin tanınması gelişmesi ve geleceğe taşınması adına katkısı olduğunu düşündüğü, özellikle çocukların da içinde yer aldığı uluslararası bir festivalin 12’nci yılını tamamlamasının çok sevindirici olduğunu söyledi.

Ülkelerin bilinmesinde kültürel faaliyetlerin önemine dikkati çeken Uluçay, yapılan birçok çalışmanın ülke için katkı olduğunu dile getirdi.

Uluçay, ülkeyi ziyaret eden çocukların edinecekleri bilgileri gittikleri ülkelerde anlatmalarının da kendileri için ayrı bir anlamı olduğunu belirterek, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenleri kutladı ve başarı diledi.

KORTEJ BU AKŞAM

FOGEM’in düzenlediği ve dün akşam Alsancak’taki etkinlikle başlayan şenliğin korteji, bu akşam Lefkoşa’da saat 19.15’te Metropol bölgesindeki LTB’ye ait park yerinden başlayacak. Kortej, Göçmenköy Sanat Parkı’nda sona erecek ve burada sahne gösterileri yapılacak.

Yarın da yine aynı saatte, aynı yerden başlayarak “FOGEM İle Yaz Bembeyaz” etkinliği düzenlenecek.

Şenlik 12 Haziran’da sona erecek.