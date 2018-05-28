Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü tarafından “Azerbaycan Cumhuriyeti 100 Yaşında” konulu konferans düzenlenecek.



Azerbaycan'ın tarihinin anlatılacağı konferans, yarın saat 11:00’de, Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin konferans salonunda yer alacak.



Kıbrıs İlim Üniversitesinden verilen bilgiye göre, konferans sunumu, Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Dr. Ahmet Shahidov tarafından yapılacak.



Shahidov’un sunum yapacağı konferansta, davetliler de konuşacak. Etkinlikte Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Milletvekili Bertan Zaroğlu, Rauf Raif Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği Başkanı Latif Akça, Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Selman Arslanbaş’ın konuşacağı belirtildi.KİÜ konferans salonunda Azerbaycan'ın tarihini anlatan fotoğraflar da sergilenecek.