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“Azerbaycan Cumhuriyeti 100 Yaşında” konulu konferans düzenlendi

Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü tarafından “Azerbaycan Cumhuriyeti 100 Yaşında” konulu konferans düzenlendi.

“Azerbaycan Cumhuriyeti 100 Yaşında” konulu konferans düzenlendi

Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü tarafından “Azerbaycan Cumhuriyeti 100 Yaşında” konulu konferans düzenlendi.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 16:39
“Azerbaycan Cumhuriyeti 100 Yaşında” konulu konferans düzenlendi

Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü tarafından “Azerbaycan Cumhuriyeti 100 Yaşında” konulu konferans düzenlendi.
Azerbaycan'ın tarihini anlatan konferans, Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’nin de konuşmacı olarak katılımı ile gerçekleştirildi. 

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KİÜ’den verilen bilgiye göre, konferans, Töre’nin yanında, Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Dr. Ahmet Şahidov, Rauf Raif Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Dernegi Başkanı Latif Akça, Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, İslahatçı Gençler Birliği Başkanı Ferit Şahbazlı, Kıbrıs Azerbeycan Diyaspora Merkezi Genel Başkanı Raul Mahsum katılımıyla yapıldı. 
Konferansta Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ile birlikte KİÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel, KİÜ Mütevelli Heyet Başkanı Selman Arslanbaş konuştu.
Konuşmaların ardından konuklara plaket takdim edildi.

Son Güncelleme: 30.05.2018 19:49
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