Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü tarafından “Azerbaycan Cumhuriyeti 100 Yaşında” konulu konferans düzenlendi.
Azerbaycan'ın tarihini anlatan konferans, Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’nin de konuşmacı olarak katılımı ile gerçekleştirildi.
Konferansta Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ile birlikte KİÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel, KİÜ Mütevelli Heyet Başkanı Selman Arslanbaş konuştu.
Konuşmaların ardından konuklara plaket takdim edildi.