“Azalt, yeniden kullan, geri dönüştür”

İNŞAAT VE PLASTİK ATIKLARIN AZALTILMASI PANELİ TİCARET ODASI’NDA YAPILDI



PAPADOPOULOS: “EN İYİ ATIK, ÇIKARILMAYAN ATIKTIR… AVRUPA’DA YILDA 25 MİLYON TON PLASTİK ATIK ÇIKARILIYOR VE BUNLARIN ÇOK AZI GERİ DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR”



VEYSİOĞLU: “KIBRIS BİR AVRUPA TOPLUMU AMA YAŞANAN ÇEVRE BUNU HİÇ YANSITMIYOR… TOPLUMSAL YAŞAM BİÇİMİ DEĞİŞTİRİLMELİ”



KKTC’de inşaat, yıkıntı ve plastik atıkların azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesinin önemi konusunda farkındalık artırmayı hedefleyen Avrupa Komisyonu destekli kampanya çerçevesinde “İnşaat ve Plastik Atıklarının Azaltılması” konulu panel düzenlendi.



Kıbrıs Türk Ticaret Odası Konferans Salonu’nda yer alan ve moderatörlüğünü Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Doğuç Veysioğlu’nun yaptığı panele, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Başkanı Ierotheos Papadopoulos’un yanı sıra konuşmacı olarak Çek Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı’ndan Jaromin Manhart, Kapasite Geliştirme Projesi’nde Katı Atık Uzmanı Andy Whiteman ve Çevre Koruma Dairesi’nden Ayşe Akanser katıldı.



PAPADOPOULOS: “İNŞAAT ATIKLARI VE MOLOZLAR ATIKLARIN YÜZDE 25-30’UNU OLUŞTURUYOR”



Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Başkanı Ierotheos Papadopoulos, Avrupa Birliği ülkelerinde, inşaat atıkları ve molozların, tüm atıkların yüzde 25 ile yüzde 30’u oranla en ağır ve hacimli atıklar olduğunu belirtti.



Beton, tuğla, asbest, solvent, tahta, cam, metal, plastik vb. birçok atığın aslında geri dönüştürülebilir olduğunu ve büyük bir potansiyel ve değer teşkil ettiğini belirten Papadopoulos, bunların pahalı olmayan geri dönüşüm teknolojileri kullanılarak, geri dönüştürülerek yol yapımında, drenaj sistemlerinde ve diğer inşaat alanlarında kullanılabileceğini hatırlattı.



YILDA 25 MİLYON TON PLASTİK ATIK



Kullanılan, üretilen, atılan her türlü plastiğin çevreye zarar verdiğini belirten Papadopulos, Avrupa’nın her yıl 25 milyon ton plastik atık çıkardığını ve bunların çok az geri dönüşüm oranına sahip olduğunu kaydetti.



Ierotheos Papadopoulos, ocak ayında Avrupa Komisyonu’nun ilk kez AB Plastik Stratejisini ortaya koyarak, akıllı, yenilikçi ve sürdürülebilir, geri dönüşümün de üretim sürecine katılacağı, daha güvenli ve sürdürülebilir kullanım ve üretim sağlanacak bir sistem hedeflendiğini açıkladı.



Papadopoulos, bu sistemin odak noktasında 2030 yılına kadar plastik tüm ambalajların, yeniden kullanılabilir ve kolayca dönüştürülebilir olmasının bulunduğunu anlattı.



“EN İYİ ATIK, ÇIKARILMAYAN ATIKTIR”



“En iyi atık, çıkarılmayan atıktır” ifadelerini kullanan Papadopoulos, bahsedilen hedeflere ulaşılabilmesinin çöp azaltımı ve atık önleme konusunda derin çalışmalar gerektirdiğinin altını çizdi.



Bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs’ta da billboard ve yazılı-sözlü materyallerde atık azaltımı ve çöp toplama kampanyalarının devreye sokulacağını ifade eden Papadopoulos, “Bu şekilde devam edemeyiz, tüketim alışkanlıklarımız konusundaki düşüncelerimizi ve alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.



VEYSİOĞLU: “TOPLUMSAL YAŞAM BİÇİMİ DEĞİŞTİRİLMELİ”



Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Doğuç Veysioğlu da Kıbrıs’ın bir Avrupa toplumu olduğunu söyleyerek, yaşanan çevrenin bunu hiç yansıtmadığını, toplumsal yaşam biçiminin değiştirilmesi gerektiğini belirtti.



ÇMO olarak etkinliğe katkı yaptıklarını hatırlatan Veysioğlu, Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Türk toplumuna yardımlarının devam ettiğini ve daha da devam etmesini umduğunu söyledi.



PANEL PROGRAMI



Panelde sırasıyla Jaromir Manhart’ın “AB’nin İnşaat ve Plastik Atık Politikası, AB Üyelerinden Örnekler”, Ayşe Akanser’in “Atıkların Azaltımı, Yeniden Kullanımı ve Geri Dönüşümü İle İlgili Yerel Uygulamalar” ve Andy Whiteman’ın “Kıbrıs Türk Toplumuna Yönelik Entegre Atık Yönetim Planı ve Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu” konularındaki sunumları yer alacak.





Haber: Raif Uzkan- Fotoğraf: Hüseyin Sayıl

