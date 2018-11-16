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Ayter 3 gün tutuklu kalacak

Lefkoşa’da meydana gelen “Dükkan Açma”, “Sirkat” ve “Kasti Hasar” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı Yusuf Ayter, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.  

Ayter 3 gün tutuklu kalacak

Lefkoşa’da meydana gelen “Dükkan Açma”, “Sirkat” ve “Kasti Hasar” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı Yusuf Ayter, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.  

16 Kasım 2018 Cuma 16:53
Ayter 3 gün tutuklu kalacak

Ayter 3 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber


Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren  Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Ali Aydoğanlı olayla ilgili bulguları aktardı. Aydoğanlı, 12 Kasım 2018 tarihinde Lefkoşa’da 2’inci Selim Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve Zeliha Şaşkara’nın işletmeciliğini yaptığı Ronya Market isimli markete beraberinde bulunan ancak halen daha tespit edilemeyen bir kişi ile giderek marketin giriş kapısının alt camını kasten ve kanunsuz bir şekilde elindeki tekerlek anahtarı ile kırıp içeriye girdikten sonra market içerisinden 5 adet muhtelif markalarda sigaraları aldıktan sonra çıktıklarını anlattı. Polis memuru Ali Aydoğanlı, zanlının mesele ile bağlantılı olduğuna dair bilgi temin edildikten sonra zanlının aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden derdest emri temin edildiğini ve 15 Kasım’da Gazimağusa’da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Aydoğanlı, meselede halen daha aranmakta olan emareler ve meseleye methaldar ve aranmakta olan kişiler bulunduğunu söyledi.
Polis memuru Ali Aydoğanlı zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini ve serbest kalması halinde aranan emare ve kişilere müdahale edebileceğini belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için üç gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 16.11.2018 17:57
Anahtar Kelimeler:
HasarSirkat
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