Ayşe öğretmen bebeğiyle birlikte cezaevine girdi

Telefonla katıldığı bir televizyon programındaki konuşmasında ‘terör örgütü propagandası’ yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan öğretmen Ayşe Çelik, açılan dava sonunda da 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çelik hakkında, kızının küçük olması nedeniyle daha önce verilen 6 aylık infaz erteleme süresi ise dün tamamlandı. Çelik, avukatı Mahsuni Karaman ile birlikte Diyarbakır Adliyesi’ne geldi. HDP milletvekilleri Feleknas Uca ve Ziya Pir ile CHP Milletvekili Zeynek Altıok da Ayşe Çelik’e Diyarbakır Adliyesi’nde eşlik etti.

Ayşe öğretmene CHP Milletvekili Zeynep Altıok ve HDP’li milletvekilleri eşlik etti. DHA

Dosyanın Anayasa Mahkemesi gündemine alındığını ve yakın zamanda karar beklendiğini belirten Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, 10 günlük infaz erteleme kararı verilmesini istedi. Erteleme talebinin reddedilmesi üzerine Ayşe Çelik, dün 8 aylık kızı Deran ile birlikte cezaevine teslim olmak üzere adliye binasından ayrıldı.

Ayşe öğretmene CHP Milletvekili Zeynep Altıok ve HDP’li milletvekilleri eşlik etti.

Ayşe Çelik adliyeden ayrılırken bir elinden CHP Milletvekili Zeynep Altıok, diğer elinden ise HDP Milletvekili Feleknas Uca’nın tuttuğu görüldü. Adliye önünde bekleyen araçla evine giden Çelik’in eşyalarını ve kızını alıp tekrar adliyeye geleceği, buradan da Diyarbakır E Tipi Cezaevi´ne götürüleceği öğrenildi.

Öğretmen Ayşe Çelik’in adliyeden çıkmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan avukatı Mahsuni Karaman, “Zor şartlar altında bu açıklamayı yapıyoruz. Bir seçim sürecine giriyoruz. Bu seçim sürecine özellikle OHAL sırasında girilmesini eleştiren çokça gündem var. Herkes bu durumdan rahatsız. Yarın 10 kişi toplanıp nasıl seçim çalışması yürütecek, bunu merak ediyoruz. Bugün, burada, bu koşullar altında basın açıklaması yapmamız da mümkün değil. Ayşe öğretmen daha önce 6 aylık bir erteleme almıştı. Bugün ertelemenin son günüydü. İşlemleri yapılıyor. Bugün Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne alınacak. Şu an hazırlığını yapmak üzere eve gitti. Bugün teslim olacak. Çocuğu ile birlikte cezaevine girecek. Herhangi bir erteleme söz konusu değil. Anayasa Mahkemesi bir karar verirse olabilir. Anayasa Mahkemesi’nin 2 gündür gündemine aldığı yönünde bilgilerimiz var ama bize yansımış bir karar yok” dedi.

HDP Milletvekili Ziya Pir ise “OHAL’de yaşıyoruz ama özellikle Diyarbakır’da OHAL yok, sıkıyönetim var. Şu anda suçsuz bir öğretmen teslim olmaya geldi. Ne kendisine ne avukatına küçük bir açıklama yapılmasına bile izin verilmiyor, 2 ay sonra seçime gideceğiz. Şurada basına iki cümle konuşamayacaksak, bu 2 ayı nasıl geçeceğiz, nasıl bir seçim çalışması yapabileceğiz, ben bunu çok merak ediyorum. Türkiye’de 2 yıldır ne hukukun üstünlüğü ne demokrasi ne insan hakları ne yargının bağımsızlığı kalmış değil. Bugün de bunun en üst noktasını yaşıyoruz. Hem bu uygulamayı protesto ediyorum hem bütün Türkiye’nin duymasını istiyorum. Şu anda Diyarbakır’da sıkıyönetim yaşanıyor” diye konuştu.

Diyarbakır cezaevine giden Ayşe öğretmen 8 aylık bebeğiyle birlikte teslim oldu.

AYŞE ÖĞRETMEN CEZAEVİNE GİRDİ

Diyarbakır Adliyesi’ne yaptığı 10 günlük infaz erteleme talebi reddedilen öğretmen Ayşe Çelik, daha sonra gittiği evinden 8 aylık Deran’ı da alarak yeniden Adliyeye geldi. Adliye’de evrak işlemleri tamamlanan Çelik, burada bekleyen polis ekibine teslim edilerek, cezaevine gönderildi. Öğretmen Ayşe Çelik, saat 17.45’te polis aracı ile Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’ne getirildi. Çelik, burada hakkındaki hapis cezasının infazı için cezaevi görevlilerine teslim edildi.

DHA