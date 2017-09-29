Aysan Kaya'nın organları 3 kişiye hayat verdi

Geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Alayköylü 55 yaşındaki Aysan Kaya'nın organları üç kişiye hayat veriyor.

Özgül Gürkut Mutluyakalı

Geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Alayköylü 55 yaşındaki Aysan Kaya'nın organları üç kişiye hayat veriyor.

Beyin ölümü gerçekleşen Aysan Kaya'nın ailesinin organlarını bağışlama kararı almasıyla yıllardır diyaliz tedavisi gören böbrek hastaları Turan Kemaloğulları ve Figen Kombos, Kaya'nın böbrekleri sayesinde bu eziyetli işlemden kurtuldu.

Kaya'nın karaciğeri organ bekleyen bir hastaya nakledilmek üzere Türkiye'ye gönderilirken, bağışlanan organları arasında yer alan kalbi ise nakil için uygun bulunmadı.

Yaklaşık üç yıl önce yürürlüğe giren organ nakliyle ilgili yasanın ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan böbrek nakli ameliyatlarının sayısı 21'e ulaştı.

Bugüne dek 120 kişi organ bağışında bulunurken, organ bekleyenlerin isimlerinden oluşan "bekleme listesinde" ise 150 kişi var...

Lefkoşa, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Servisi Sorumlusu ve Organ Nakli Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri Nefrolog Doç. Dr. Düriye Deren Oygar, TAK muhabirine son organ bağışı ve böbrek nakli ameliyatları hakkında açıklama yaptı.

Alayköylü 55 yaşındaki Aysan Kaya'nın beyin kanaması sonucu YDÜ Hastanesi'ne kaldırıldığını, 21 Eylül Perşembe akşamı beyin ölümü gerçekleşince ilgili doktorun kendisini arayarak ailenin organ bağışında bulunmak istediğini ilettiğini anlatan Oygar, cuma günü aileyle görüşerek formaliteleri tamamladıklarını kaydetti.

Oygar, Kaya'nın iki böbreğinin, karaciğerinin ve kalbinin bağışlandığını açıkladı.

Dr. Deren Oygar, KKTC'de henüz nakil ameliyatı yapılamayan kalp ve karaciğer için Türkiye Ulusal Organ Nakli Koordinasyon Merkezi'yle irtibata geçtiklerini ve Türkiye'den de bir ekibin geldiğini belirtti.

Oygar, Aysan Kara'nın karaciğerinin alındığını ve Türkiye'ye götürüldüğünü; kalbinin nakle uygun bulunmadığını, iki böbreğinin ise yıllardır diyaliz hastası olan iki hastaya nakledildiğini anlattı.

Nakil ameliyatlarının geçen cumartesi öğleden sonradan pazar sabahına kadar sürdüğünü ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapıldığını belirten Oygar, alıcılardan Turan Kemaloğulları'nın 54 yaşında olduğunu ve Şubat 2013'ten beri; 52 yaşındaki Figen Kombos'un ise Şubat 2010'dan beri diyaliz tedavisi gördüğünü söyledi.

Her iki alıcının ameliyatının da başarılı geçtiğini ve şu anda serviste tedavilerinin devam ettiğini bildiren Oygar, her iki hastanın da artık diyalize ihtiyacı kalmadığını ifade etti.

Kaynak: Yenidüzen