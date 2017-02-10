AYRELLİ TOPLARKEN YARALANDI

Ova içerisinde ayrelli toplarken dengesini kaybedip yere düşen 64 yaşındaki Asım Haksoy, yaralandı.

Serhatköy-Gayretköy arasındaki ovada ayrelli toplamaya çıkan 64 yaşındaki Asım Haksoy, ayağı kayıp yere düşünce yaralandı.

Dün öğleden sonra yaşanan üzücü kazada bacağından yaralanan Haksoy, olay yerine çağrılan ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ayrelli nedir?

Antik çağlardan beri bilinen ve insan sağlığına büyük fayda sağlayan bir bitki olan Ayrelli (Kuşkonmaz), sebze olarak tüketiliyor.

Ülkede yağışların başlamasından sonra, Ocak ayından Mayıs ayına kadar, ovalarda büyük zevkle toplanan ayrelli, sofraların olmazsa olmazı…

Kaynak:Kıbrıs