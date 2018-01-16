Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
112040
ALTIN
164.137
DOLAR
3.8268
STERLİN
5.2707
EURO
4.6801
Karadayı'nın Hayati Tehlikesi Sürüyor
Karadayı'nın Hayati Tehlikesi Sürüyor
Kurusıkı Zanlısı Teminat Bağlandı
Kurusıkı Zanlısı Teminat Bağlandı
Tatile Cezaevinde Devam Edecekler
Tatile Cezaevinde Devam Edecekler
2 Ani Ölüm
2 Ani Ölüm
banner256

Ayrelli mevsimi açıldı

Ayrelli mevsimi açıldı

16 Ocak 2018 Salı 10:05
Ayrelli mevsimi açıldı
banner238

Ayrelli mevsimi açıldı

Ülkemizin doğal ortamında yetişen mantar, ayrelli ve garavolli az da olsa yağan yağmurların ardından vatandaşlar tarafından toplanmaya başlandı.

Ülkemizde doğal olarak yetişen mantar, ayrelli (kuşkonmaz) ve yağışların ardından özellikle Karpaz Bölgesinde ortaya çıkan garavolli’ler vatandaşlar tarafından bol bol toplandı. Az da olsa yağan yağmurların ardından ortaya çıkan bu doğal zenginliklerimizin fotoğrafları artık sosyal medyada bol bol yer almaya başladı.

Ayrelli az da olsa çıktı

Bu yıl doğal ortamda oldukça bol çıkan mantar mevsiminin artık sonuna gelinirken, yine de birçok vatandaşımızın gavcar mantarı bulduğu görüldü. Yine tam olarak mevsimi gelmemesine rağmen birçok vatandaşımız doğada buldukları ayrelli fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Bu arada konunun ustaları ayrelli mevsiminin tam olarak 10 – 15 gün sonra başlayacağı bilgisini de verdiler.

Garavolli Karpaz’da görüldü

Nemli ve yağışlı havaların sonrasında ortaya çıkan garavolli ise bu yıl pek fazla bereketli değildi. Özellikle Karpaz Bölgesinde bol bol çıkan ve sevenleri oldukça fazla olan garavolli az da olsa görülmeye başladı. Çok fazla olmamakla birlikte bazı vatandaşlarımızın bazı bölgelerde garavolli buldukları ve afiyetle yemek üzere bunları topladıkları görüldü.

Kaynak :Yeni Bakış

Son Güncelleme: 16.01.2018 11:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koalisyon kapıları kapandı
Koalisyon kapıları kapandı
MADAGASKAR'DA KAPLUMBAĞA ETİNDEN ZEHİRLENEN 8 ÇOCUK ÖLDÜ
MADAGASKAR'DA KAPLUMBAĞA ETİNDEN ZEHİRLENEN 8 ÇOCUK ÖLDÜ
Balık avlarken bulduğunu iddia etti
Balık avlarken bulduğunu iddia etti

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim