Ayrelli mevsimi açıldı

Ülkemizin doğal ortamında yetişen mantar, ayrelli ve garavolli az da olsa yağan yağmurların ardından vatandaşlar tarafından toplanmaya başlandı.

Ülkemizde doğal olarak yetişen mantar, ayrelli (kuşkonmaz) ve yağışların ardından özellikle Karpaz Bölgesinde ortaya çıkan garavolli’ler vatandaşlar tarafından bol bol toplandı. Az da olsa yağan yağmurların ardından ortaya çıkan bu doğal zenginliklerimizin fotoğrafları artık sosyal medyada bol bol yer almaya başladı.

Ayrelli az da olsa çıktı

Bu yıl doğal ortamda oldukça bol çıkan mantar mevsiminin artık sonuna gelinirken, yine de birçok vatandaşımızın gavcar mantarı bulduğu görüldü. Yine tam olarak mevsimi gelmemesine rağmen birçok vatandaşımız doğada buldukları ayrelli fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Bu arada konunun ustaları ayrelli mevsiminin tam olarak 10 – 15 gün sonra başlayacağı bilgisini de verdiler.

Garavolli Karpaz’da görüldü

Nemli ve yağışlı havaların sonrasında ortaya çıkan garavolli ise bu yıl pek fazla bereketli değildi. Özellikle Karpaz Bölgesinde bol bol çıkan ve sevenleri oldukça fazla olan garavolli az da olsa görülmeye başladı. Çok fazla olmamakla birlikte bazı vatandaşlarımızın bazı bölgelerde garavolli buldukları ve afiyetle yemek üzere bunları topladıkları görüldü.

Kaynak :Yeni Bakış