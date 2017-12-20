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Aynı araziyi 2 kişiye sattı!

Aynı araziyi 2 kişiye sattı!

20 Aralık 2017 Çarşamba 08:05
Aynı araziyi 2 kişiye sattı!
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İşadamı ve Milletvekili adayı Bulut Akacan, iş dünyasındaki çalkantılı geçmişini ve hakkında açılan onlarca davayı unutturmaya çalışıyor... Akacan'ın unutturmaya çalıştığı davalardan birini açıklıyoruz! Aynı araziyi 2 kişiye birden sattı!

İşadamı ve UBP'yi kullanan Milletvekili Adayı Bulut Akacan geçmişte iş dünyasında ne ise bugünde o! Geçmiş dönemde iş ortaklarına yaptıklarını bugün yeni ortaklarına yapıyor. Son dönemde Ömer Hasır-cılar ile arasında geçen, ilgin ve büyük iddialara sahne olan internet gazetelerindeki haberlerin gerçek yüzünü açıklıyoruz! İş dünyasında çevirdiği filmler ile her yaptığı projede ortakları ile davalaşan ve bir çok insanı mağdur eden Bulut Akacan, şu günlerde siyasi kimliğe bürünmeye çalışarak geçmişini silmeye uğraş veriyor.

Unutturmaya çalışıyor.

İş hayatı boyunca ortaklıklarını mağdur eden ve kimi zaman hukuki kimi zaman mafya vari yöntemlerle kamuoyu gündeminden düşmeyen Akacan geçmişte kurşunlanmıştı da! İş dünyasındaki algısını gündem değiştirerek unutturmaya çalışan Akacan'nın milletvekilliği dokununulmazlığı tek şansı Milletvekilliğini dokunulmazlığına sığınarak hakkında açılan onlarca davadan kurtulmak isteyen Bulut Akacan, Kıbrıs Türk halkının hafızası ile oynamaya çalışıyor...

Gazetemiz Haberal Kıbrıslı bunuları ne unutur ne de unutturur... İşte o belgeler! Haberal Kıbrıslı gazetesi olarak, elimize ulaşan bu bel-geleri günden güne yayınlayarak Bulut Akacan ve Ömer Hasırcılar arasında yaşanan olayları, Akacan Holding'de yaşandığı iddia edilenleri yayınlamaya başlıyoruz. Bulut AKACAN'ın imzalarını taşıyan Kasım 2016 tarihli yazılı satış sözleşmesi ile Mehmet Akacan, Demet Akacan, Bulut Akacan Emlak Alım Satım Ltd. ve Bulut Akacan isimli kişiler aşağıda koçan numaraları verilmiş olan gayrimenkulleri ÖMER HASIRCILARA satmışlar ve paralarını tümden almışlar. Tüm satış bedellerinin ddendiğini sözleşmenin 4. Maddesinde kabul etmişlerdir. Sözleşmenin 4. Maddesi aynen şöyledir; Madde 4: Sözleşme ko-nusu dairelerin toplam satış bedelleri 500,000.-TL olarak uyuşulmuş olup taraflar arasında evvelce yapılan mahsuplaşma ve/veya mutabakat uyarınca tüm dairelerin bedelleri birtamam alıcı tarafından satıcılara müştereken ve münferiden ödenmiştir. Yukarıdaki sözleşme mad-desinden anlaşılacağı gibi; Bulut Akacan ve diğer satıcılar tüm satış bedellerini almışlar ve ilgili gayrimenkulleri ÖMER HASIRCILARA satmışlardır.

05.12.2017 tarihinde 6311 numaralı gayrimenkulü SADIK ERKÖSE isimli şahısa 170,000.- TL karşılığında satmıştır. Bu satışları gösteren Tapu Araştırma Belgesi Tapu ve Kadastro Dairesi tarafından hazırlanan 19.12.2017 tarihli belge ile sabittir ve ispatlıdır. Özetle; Sözleşme ile Ömer Hasırcılara satılmış olan 6312 ve 6311 numaralı gayrimenkuller, tüm satış bedelleri alın-mış olmasına rağmen, ikinci kez başka şahıslara satılıp devir edilmiştir.

Kaynak: Haberal Kıbrıslı

Son Güncelleme: 20.12.2017 09:14
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