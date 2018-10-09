Ayluga Göleti Temizlenecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Gazimağusa Kaymakamlığı, Gazimağusa Belediyesi, Çevre Koruma Dairesi ve Mağusa Kadın Merkezi Derneği’nin (MAKAMER) iş birliğinde Perşembe günü Ayluga göletinde temizlik yapılıyor.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, temizlik etkinliği, 08.00 – 10.00 saatleri arasında düzenlenecek.

“Ayluga Doğal Yaşam Parkı” projesinin hazırlanması ve hayata geçirilmesinin kapsamında yapılacak “Ayluga Göleti Temizlik” etkinliği bölgenin korunması, halk tarafından kullanılabilmesi ve tanıtılmasını amaçlıyor.

Katılımın gönüllülük çerçevesine dayalı olacağı temizlik etkinliği için 08.00’de Ayluga Göleti’nde (Kaliland arkası) toplanılacağı duyuruldu.