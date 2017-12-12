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AYLUGA'DA KORKUTAN KAZA!

71 yaşındaki Ünal Eti, yönetimindeki araçla durmadan yola çıkınca 40 yaşındaki Muhammed Kısanın kullandığı motosiklete çarptı.

AYLUGA'DA KORKUTAN KAZA!

71 yaşındaki Ünal Eti, yönetimindeki araçla durmadan yola çıkınca 40 yaşındaki Muhammed Kısanın kullandığı motosiklete çarptı.

12 Aralık 2017 Salı 11:43
AYLUGA'DA KORKUTAN KAZA!
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Gazimağusa’da dün sabah 08.00 sıralarında meydana gelen kazada otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hastanelik oldu.

Elde edilen bilgilere göre, Gazimağusa Ayluga bölgesinde Ünal Eti (K-71) yönetimindeki LF 329 plakalı otomobil tali yoldan ana yola durmadan çıktı.

Durmadan yola çıkan otomobil o esnada karşı yönden gelen Muhammed Kısan (40) yönetimindeki KB 187 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışma sonucu motosikletin üzerinden savrulan Muhammed Kısan, olay yerine çağrılan ambulansla yaralı vaziyette Gazimağusa Devlet hastanesine kaldırıldı.

Yetkililerden hastanede gerekli tetkikleri yapılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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