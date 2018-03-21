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“Aylardır yargılanmayı bekliyor”
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“Aylardır yargılanmayı bekliyor”

Beylerbeyi köyünde ormanlık alanda kanlar içinde bulunan İlker Arabacı’nın ağır yaralanması ile ilgili tutuklu yargılanan 18 yaşındaki Moldovyalı Dorina Codreanu’nun davası tercümana takıldı. Başkan Aksun savunmayı uyardı:

“Aylardır yargılanmayı bekliyor”

Beylerbeyi köyünde ormanlık alanda kanlar içinde bulunan İlker Arabacı’nın ağır yaralanması ile ilgili tutuklu yargılanan 18 yaşındaki Moldovyalı Dorina Codreanu’nun davası tercümana takıldı. Başkan Aksun savunmayı uyardı:

21 Mart 2018 Çarşamba 09:08
“Aylardır yargılanmayı bekliyor”
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Temmuz ayında, Beylerbeyi köyünde elleri bağlı çırılçıplak kanlar içinde bulunan 28 yaşındaki İlker Arabacı’ yı ağır yaralamaktan hükümsüz tutuklu olarak 8 aydır cezaevinde yargılanmayı bekleyen Dorina Codreanu dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Codreanu, Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan heyet huzuruna çıktı.

“Adam öldürmeye teşebbüsten” yargılanacak olan Dorina Codreanu’nun 22 Mart’ta itham edilmesi bekleniyor.

Tercüman sıkıntısı var

Dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde itham edilmesi beklenen Dorina Codreanu’nun avukatı, tercüman sıkıntısı nedeniyle ithama hazır olmadıklarını beyan ederek, süre talebinde bulundu.

Mahkeme başkanı Fadıl Aksun, davanın 5 kez ertelendiğine dikkati çekerek dosyanın ertelendikçe sanık aleyhinde kötü olduğunu belirtti.

Aksun, davayı son kez tercümanın da hazır bulunacağı 22 Mart tarihine erteleyerek oturumu kapattı.

Arabacı ölümden dönmüştü

Temmuz ayında yaşanan olayda, Arabacı’nın ormanlık alan içerisinde bulunması ise hayatını kurtarmıştı.

Arabacı, bölgeye yakın oturan bir polis memuru tarafından feryatlarının duyulması sonucu bulunmuş, Moldovalı kadın ise kaçarken polis tarafından görülmüştü.

Patates soyacağı ile göğsünden aldığı darbe sonucu ağır yaralanan İlker Arabacı uzun süre yoğun bakımda kalmış, yeniden hayata dönmüştü.

Temmuz ayında sorgusu tamamlanan Dorina Codreanu, yargılanmak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmişti.

Kaynak:Havadis

Son Güncelleme: 21.03.2018 10:11
Anahtar Kelimeler:
Moldovyalı Dorina Codreanu
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