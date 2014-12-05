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Ayı Diye Götürdüler Bakın Ne Çıktı?

BOLU’nun Gerede İlçesi’nde hastanenin bahçesinde bulunan yavru hayvan, ayı olabileceği düşünülerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne gönderildi.

Ayı Diye Götürdüler Bakın Ne Çıktı?

BOLU’nun Gerede İlçesi’nde hastanenin bahçesinde bulunan yavru hayvan, ayı olabileceği düşünülerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne gönderildi.

05 Aralık 2014 Cuma 18:03
Ayı Diye Götürdüler Bakın Ne Çıktı?
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Ayı Diye Götürdüler Köpek Çıktı


BOLU’nun Gerede İlçesi’nde hastanenin bahçesinde bulunan yavru hayvan, ayı olabileceği düşünülerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne gönderildi. Ayıya benzetilen yavru hayvanın köpek olduğu belirlenince Bolu Belediyesi’nin hayvan barınağına gönderildi.



Gerede Devlet Hastanesi’nin bahçesinde yavru bir hayvan gören vatandaşlar belediyeye bildirdi. Hastanenin bahçesine gelen belediye görevlileri yavru hayvanı besledikten sonra veterinere haber verdi. İlçe belediyesinde görevli veteriner ve vatandaşlar hayvanı boz ayı yavrusuna benzetince, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi’ne haber verildi.



İlçeye giden ekipler yavru hayvanı teslim aldıktan sonra Bolu’ya getirdi. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi’nde yapılan incelemede ayıya benzetilen hayvanın köpek olduğu tespit edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mehmet Sait Kanar, Gerede’den kendilerine boz ayı olduğu söylenen bir hayvan teslim edildiğini belirterek, "Yavru hayvan ayı değil, köpek. Görevli arkadaşlarımız köpeği müdürlük binamızda besledikten sonra Bolu Belediyesi’ne ait köpek barınağına teslim ettiler" dedi. 

Son Güncelleme: 05.12.2014 18:05
Anahtar Kelimeler:
Ayı Diye Götürdüler Köpek Çıktı
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