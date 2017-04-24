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24 Nisan 2017 Pazartesi 13:41

Ayhan Hikmet Ve Ahmet Muzaffer Gürkan’nı 55’inci Ölüm Yıl Dönümü

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, 24 Nisan 1962 tarihinde öldürülen avukatlar Ayhan Hikmet ve Ahmet Muzaffer Gürkan’ın öldürülmelerinin yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Ayhan Hikmet Ve Ahmet Muzaffer Gürkan'nı 55'inci Ölüm Yıl Dönümü
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İZCAN: “HALEN KİN, ÖFKE VE NEFRET SAÇAN ODAKLAR VAR”

Lefkoşa, 24 Nisan 17 (.): Birleşik Kıbrıs Partisi(BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, 24 Nisan 1962 tarihinde öldürülen avukatlar Ayhan Hikmet ve Ahmet Muzaffer Gürkan’ın öldürülmelerinin yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, Ayhan Hikmet ve Ahmet Muzaffer Gürkan’ı “Demokrasi ve Barış mücadelesi önderlerinden” ve “yurtsever” olarak tanımladı ve Hikmet ile Gürkan’ı saygı ile andıklarını belirtti.

Onlarca Kıbrıslı’nın, Kıbrıs’ın bölünmemesi ve insanların çatıştırılmaması uğruna yaşamını yitirdiğini belirten İzzet İzcan, “Barış mücadelesi hâla sürüyor, eğer Ayhan Hikmet ve Ahmet Muzaffer Gürkan’ın uyarıları dikkate alınsaydı, yurdumuz bölünmeyecek  insanlarımız katledilmeyecekti” dedi..

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “halen kin, öfke ve nefret saçan odaklar olduğunu” savundu ve “çözüm ve barış yanlılarını” birlikte hareket etmeye çağırdı.

(ID/HÖ)

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