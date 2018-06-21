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Aygın: “Üretici kadınlarımıza yönelik semt pazarları ve aktivite evleri oluşturacağız”

Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde Girne Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı olan Sümer Aygın, Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Girne Şubesi’ni ziyaret etti.

Aygın: “Üretici kadınlarımıza yönelik semt pazarları ve aktivite evleri oluşturacağız”

Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde Girne Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı olan Sümer Aygın, Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Girne Şubesi’ni ziyaret etti.

21 Haziran 2018 Perşembe 16:23
Aygın: “Üretici kadınlarımıza yönelik semt pazarları ve aktivite evleri oluşturacağız”

Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde Girne Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı olan Sümer Aygın, Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Girne Şubesi’ni ziyaret etti.

Seçim bürosundan yapılan açıklamaya göre Aygın, Konsey’in kurulduğu 1967 yılından günümüze çok önemli konularda sorumluluklar üstlenen bir kurum olduğunu, ayrıca yardım kampanyaları ile bir çok kişiye destek olduğunu söyledi.

Kadınların günümüz koşullarında iş hayatında yatırımcı olarak daha fazla yer aldığını belirten Aygın, Bandabulya’da kent müzesi oluşturmak projelerinin daha önce olduğunu, ancak bugünkü koşullar gereğince kadın yatırımcıların yer alacağı bir pazar haline getirilmesi yönünde planları olduğunu belirtti.

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Seçimi kazanacaklarına inandığını belirten Aygın, konsey binası ve çevresinin fiziki koşullarının daha da iyileştirilmesi için desteğe hazır olduklarını belirtti.

Aygın, ikinci bahar gündüz aktivite merkezleri ile de, Girne merkez ve çevre köylerinde açacakları aktivite evleri sayesinde, belirli yaş üstü insanların gündüz saatlerinde toplanıp zamanlarını değerlendirecekleri mekanlar oluşturulacağını kaydetti.
Aygın, çeşitli sebeplerden evlerinde üretim yapmak zorunda kalan ev kadınlarının, ev içi üretimlerini artı değere dönüştürmeleri için köylerde kurulacak semt pazarlarında yer almalarını istediklerini;bu sayede lokal küçük üreticinin pazara açılma şansı olacağını ekledi.
 

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Son Güncelleme: 21.06.2018 20:54
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