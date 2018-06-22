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Aygın, Karaoğlanoğlu bölgesinde bulunan esnaf ve zanaatkarları ziyaret etti

“SANAYİ BÖLGESİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLECEK”

Aygın, Karaoğlanoğlu bölgesinde bulunan esnaf ve zanaatkarları ziyaret etti

“SANAYİ BÖLGESİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLECEK”

22 Haziran 2018 Cuma 15:07
Aygın, Karaoğlanoğlu bölgesinde bulunan esnaf ve zanaatkarları ziyaret etti

“SANAYİ BÖLGESİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLECEK”

Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Sümer Aygın, dün öğleden sonra Karaoğlanoğlu bölgesinde bulunan esnaf ve zanaatkarları ziyaret etti. 
Son dört yıldır sanayi bölgesine hiçbir yatırımın yapılmadığını belirten Aygın, esnafın sıkıntılarını dinledi.
Aygın’ın seçim bürosundan yapılan açıklamaya göre, bir şehrin nüfusu artarken, o şehrin sanayisinde de nüfusla orantılı bir büyüme beklendiğini belirten Aygın, “Girne sanayi bölgesi fiziki koşulları bugünkü üretimin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak kalmıştır. Halen bazı işletmelerin yol ve elektiriği dahi yoktur. Büyüyen Girne’nin işleyen kalbi sanayi bölgesinde yeniden bir organizasyon yapılması gereklidir. Çalışanların sağlıklı ve standartlara uygun çalışmasını istiyorsak, belediye olarak önce biz bölge koşullarını iyileştirmeliyiz. Fiziki koşulların iyileştirilmesi sanayi bölgesinde üretimin artması ve iç pazara daha fazla satış demektir. Kazanan zanaatlar, şehrine de kazandırır.” dedi. 

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 “Biz bu seçimi alıyoruz, emin olun, halkın kararı bu yöndedir. Bilgili, birikimli, eğitimli ve dinamik ekiplerimiz var. Önce katı atık yönetimi ve Girne toplama tesisini başka bir noktaya taşıyarak sanayi bölgesinin rahatlatılması projemiz var. Daha sonra şehir merkezinde dağınık halde bulunan ve rahatsız koşullarda çalışmak zorunda olan esnaf için sanayi bölgesinde yeni yatırımlarla atölyeler oluşturma planımız var” diyen Aygın, ardından sokağı, aydınlatması, kaldırımıile tozsuz topraksız bir sanayi bölgesi yaratacaklarını belirtti.
Tüketicinin ihtiyaçlarını bulmak için sanayiye gelmekten çekinmemesi gerektiğini dile getiren Aygın,”Gelişen ve büyüyen Girne aynı hızda büyüyen bir sanayi ile ayaklanarak yol alır. Aksi taktirde dengeler kaybolur, ekonomi dışa kayar ve mali yatırımlar ve kaynaklar sahipsiz kalır” dedi.
Bu seçimi kazanacaklarına olan inançlarının tam olduğunu ifade eden Aygın, Girne sanayicisinin de kendileriyle birlikte kazanan tarafta olacağını belirterek tüm sanayicilere hayırlı bir seçim süreci dileklerini iletti.
 

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Son Güncelleme: 22.06.2018 18:30
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