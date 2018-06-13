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"Aygın: “Girne Yeniden Kıbrıs’ın Gözbebeği Olacak”

Girne Bağımsız Belediye Başkan adayı Sümer Aygın, Mustafa Bumin Sporting anı turnuvasına katılanları ziyaret etti. 

"Aygın: “Girne Yeniden Kıbrıs’ın Gözbebeği Olacak”

Girne Bağımsız Belediye Başkan adayı Sümer Aygın, Mustafa Bumin Sporting anı turnuvasına katılanları ziyaret etti. 

13 Haziran 2018 Çarşamba 09:27
"Aygın: “Girne Yeniden Kıbrıs’ın Gözbebeği Olacak”

Girne Bağımsız Belediye Başkan adayı Sümer Aygın, Mustafa Bumin Sporting anı turnuvasına katılanları ziyaret etti. 

Sümer Aygın Seçim Ofisi’nden verilen bilgiye göre, Aygın, Girne Avcılık ve Atıcılık Kulübü poligonunda kendilerinin yönetimde oldukları dönemde restoran bölümü açtıklarını ve burayı ailelerin rahatlıkla gelip gittikleri bir yer haline getirdiklerini belirtti. 

Aygın, Avcılık ve Atıcılık Kulübü poligonunda bulunan restoranın ve tesisin geçtiğimiz dört yıl içerisinde işlevsiz halde bırakıldığını, kendi dönemlerinde yapılan çalışmaların hiçbirinin sonraki dönemde devam ettirilemediğini, tesislerin atıl, spor kulüplerinin yalnız bırakıldığını ileri sürdü. 

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24 Haziran seçimlerinden sonra göreve gelmeleri halinde sporun  her dalının, her yaştan insana rahatlıkla ulaşabilmesi ve toplumun her kesiminden insanımızın spor faaliyetlerine katılımının arttırılabilir olması için tesislere yatırımlarının artacağını ve spor kulüplerine desteklerinin daha fazla olacağını söyleyen Sümer Aygın, turnuvaya katılanlara başarıdiledi. 

2018 yerel seçimlerinden sonra Girne’de kapalı yüzme havuzu, buz pateni sahası ve kriket sahası projeleri olduğunu anlatan Aygın,tüm spor kulüplerinin ihtiyaç duyduğu  antrenman sahaları için projelerinde hazır olduğunu belirtti. 

24 Haziran’dan sonra Girne’de yeni, aydınlık bir dönemin başlayacağını söyleyen Sümer Aygın, “son dört yıldır viran edilen Girne’miz yeniden yaşanılabilir bir yer olacak, yeniden Kıbrıs’ın göz bebeği olacak” dedi. 

 


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Son Güncelleme: 13.06.2018 12:44
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