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Aygın esnafın sorunlarını dinledi

Aygın esnafın sorunlarını dinledi

06 Haziran 2018 Çarşamba 13:12
Aygın esnafın sorunlarını dinledi

GİRNE BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AYGIN, GİRNE ESNAFININ SORUNLARINI DİNLEDİ


Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Sümer Aygın, Çarşamba pazarını ziyaret ederek, esnaf ve halkın sorunlarını dinledi.

Aygın’ın seçim bürosundan yapılan açıklamaya göre, Aygın, son yıllarda esnafın yaşadığı sorunları yakından bildiğini ve çözüm önerileriyle projeleri uygulamak ve esnafın yüzünü güldürmek için yeniden aday olduğunu belirtti.

Esnafın şikayetçi olmakta çok haklı olduğunu belirten Aygın, seçimi kazanması halinde sorunlara esnafla beraber çözüm üreteceklerini söyledi. Aygın, konunun paydaşı olanların fikirleri, istekleri, eleştiri ve önerileri dikkate alınmaksızın, sunulacak çözümlerin sürdürülebilir olmayacağına dikkat çekti. 

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Amaçlarının Açık Pazar’daki esnafın sıkıntı yaşamadan çalışabilmesi ve tüketicilerin de rahatlıkla alışveriş yapabilmesi olduğunun altını çizen Aygın, yurt dışında, Avrupa ülkelerinde, Türkiye’de iyi organize olmuş, belediyeler tarafından işlevsel olarak düzenlenmiş Açık Pazar örneklerinin bulunduğunu ve bu pazarların mükemmel şekilde işlediğini söyledi.

Aygın, esnafı mağdur eden anlayışın sona ereceğini ve esnafın yüzünü güldürecek projelerin hayata geçeceğini de sözlerine ekleyerek, Girne için tekrar bu yolda olduğunu ve desteklerini esirgemeyenlere de sonsuz teşekkürlerini sunduğunu iletti.

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Son Güncelleme: 06.06.2018 16:24
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