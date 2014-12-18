Aydınlık Yarınlar Hareketi Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi John M. Koenig ile Görüştü.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede Avukat Arif Tahir Erişen'in hazırlamış olduğu Kıbrıs konusu hakkında hakiki gerçekler çalışması, ekonomiye yönelik projeler hakkında bilgi broşürü yanı sıra Hellimin Coğrafi Tescili ile ilgili belgeler takdim edildi.

Anıl Kaya başkanlığında Asbaşkan Muslu Akgüney, İşadamı Oğuz Can, Avukat Arif Tahir Erişen ve Arif Kanlıada'dan oluşan heyet ABD Büyükelçiliği kuzey ofisinde Büyükelçi Koenig'le biraraya geldi. Olumlu bir atmosferde geçen gçrüşmede AYH heyeti Kıbrıs konusu, iş dünyası, sivil toplum ve güncel konular hakkında düşüncelerini paylaştı.