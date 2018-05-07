Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
orta şiddetli yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100866
ALTIN
180.209
DOLAR
4.2564
STERLİN
5.7851
EURO
5.0789
Sapık teminata bağlandı
SAPIK TEMİNATA BAĞLANDI
Yağmur ve dolu zarara yol açtı
YAĞMUR VE DOLU ZARARA YOL...
Devletin gizli bilgileri ile yakalandı
DEVLETİN GİZLİ BELGELERİ İLE YAKALANDI
Aldağ'a 9 yıl hapis cezası
ALDAĞ'A 9 YIL HAPİS CEZASI
banner256

Aydınköy’de Motodrag heyecanı yaşandı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği KKTC 2018 Motodrag Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı, Aydınköy’de rekor katılımla yapıldı. 51 yarışmacının mücadele ettiği yarışta birinciler belirlendi

Aydınköy’de Motodrag heyecanı yaşandı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği KKTC 2018 Motodrag Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı, Aydınköy’de rekor katılımla yapıldı. 51 yarışmacının mücadele ettiği yarışta birinciler belirlendi

07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:55
Aydınköy’de Motodrag heyecanı yaşandı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği KKTC 2018 Motodrag Şampiyonası’nda sezonun  ikinci yarışı, Aydınköy’de rekor katılımla yapıldı. 51 yarışmacının mücadele ettiği yarışta birinciler belirlendi

KKTC 2018 Motodrag Şampiyonası’nda sezon, geçtiğimiz gün Aydınköy çevre yolunda yapılan yarış ile devam etti. Supermoto ve Racing olmak üzere iki ana kategori üzerinden yapılan yarışta, 51 yarışmacı birinci olmak için mücadele etti.

Kalabalık seyirci topluluğu önünde yapılan yarış sabah sıralama turları ile başladı. Öğleden sonra yapılan eşleşmelerde ise rakiplerini eleyerek toplam 6 sınıfta birinciler belirlendi. Supermoto kategorisinde Berk Boran birinciliği alırken, Racing kategorisi 600cc-750cc standart ve modifiyeli sınıflarında Ogün Özgökçen birinci oldu. 1000cc+ standart sınıfında Ahmet Bağrıaçık, 1000cc+ modifiyeli sınıfında Cemal Çelik ve 1000cc+ modifiyeli 2 sınıfında Antonis Antonisou podyumun en üst basamağına çıkan isimler oldu. Sezonun ikinci yarışı; Aydınköy Muhtarlığı’nın sponsorluğunda, Capital Radyo, Capital Türk, Lungo Cafe, Güven Sigorta ve Magictouch’ın katkılarıyla organize edilirken, yarış sonunda dereceye girenlere kupalarını Aydınköy Muhtarı Tamer Tayanç ve Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu Başkanı İbrahim Önderoğlu verdi.

Süpermoto

1-Berk Boran

2-Kemal Özoktay

3-Onur Soysan

Racing 600cc-750cc Standart

1-Ogün Özgökçen

2-Ali Alpaslan

3-Stanislav Chircenschi

Racing 600cc Modifiyeli

1-Ogün Özgökçen

2-İsmail Gamar

3-Ali Alpaslan

Racing 1000cc + Standart

1-Ahmet Bağrıaçık

2-Berat Halilsoy

3-Mehmet Tortuk

Racing 1000cc + Modifiyeli 1

1-Cemal Çelik

2-Hasan Solakay

3-Mehmet Kasaboğlu

Racing 1000cc + Modifiyeli 2

1-Antonis Antonisou

2-Gyriagos Gavriel

3-Enis Süleyman

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
8 Mayıs 2018 Salı Gündemi
8 Mayıs 2018 Salı Gündemi
7 Mayıs 2018 Pazartesi Gündemi
7 Mayıs 2018 Pazartesi Gündemi
Mağusa’da Elektrik Kesintisi
Mağusa’da Elektrik Kesintisi
Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Akdeniz Köyü İle Devam Ediyor
Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Akdeniz Köyü İle Devam Ediyor
Çiftçiler Birliği'nden Hükümete Eleştiri
Çiftçiler Birliği'nden Hükümete Eleştiri
Edip Akbayram Cumartesi Girne’de
Edip Akbayram Cumartesi Girne’de
Yağmur Ve Dolu Zarara Yol Açtı
Yağmur Ve Dolu Zarara Yol Açtı
“geri Dönüşüme Verin, Umut Olun”
“geri Dönüşüme Verin, Umut Olun”
İş Kadınları Firma Ve Ürün Tanıtım Sergisi Yarın
İş Kadınları Firma Ve Ürün Tanıtım Sergisi Yarın
Karpaz’da Yarın 4 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak
Karpaz’da Yarın 4 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim