Aydınköy’de Motodrag heyecanı yaşandı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği KKTC 2018 Motodrag Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı, Aydınköy’de rekor katılımla yapıldı. 51 yarışmacının mücadele ettiği yarışta birinciler belirlendi

KKTC 2018 Motodrag Şampiyonası’nda sezon, geçtiğimiz gün Aydınköy çevre yolunda yapılan yarış ile devam etti. Supermoto ve Racing olmak üzere iki ana kategori üzerinden yapılan yarışta, 51 yarışmacı birinci olmak için mücadele etti.

Kalabalık seyirci topluluğu önünde yapılan yarış sabah sıralama turları ile başladı. Öğleden sonra yapılan eşleşmelerde ise rakiplerini eleyerek toplam 6 sınıfta birinciler belirlendi. Supermoto kategorisinde Berk Boran birinciliği alırken, Racing kategorisi 600cc-750cc standart ve modifiyeli sınıflarında Ogün Özgökçen birinci oldu. 1000cc+ standart sınıfında Ahmet Bağrıaçık, 1000cc+ modifiyeli sınıfında Cemal Çelik ve 1000cc+ modifiyeli 2 sınıfında Antonis Antonisou podyumun en üst basamağına çıkan isimler oldu. Sezonun ikinci yarışı; Aydınköy Muhtarlığı’nın sponsorluğunda, Capital Radyo, Capital Türk, Lungo Cafe, Güven Sigorta ve Magictouch’ın katkılarıyla organize edilirken, yarış sonunda dereceye girenlere kupalarını Aydınköy Muhtarı Tamer Tayanç ve Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu Başkanı İbrahim Önderoğlu verdi.

Süpermoto

1-Berk Boran

2-Kemal Özoktay

3-Onur Soysan

Racing 600cc-750cc Standart

1-Ogün Özgökçen

2-Ali Alpaslan

3-Stanislav Chircenschi

Racing 600cc Modifiyeli

1-Ogün Özgökçen

2-İsmail Gamar

3-Ali Alpaslan

Racing 1000cc + Standart

1-Ahmet Bağrıaçık

2-Berat Halilsoy

3-Mehmet Tortuk

Racing 1000cc + Modifiyeli 1

1-Cemal Çelik

2-Hasan Solakay

3-Mehmet Kasaboğlu

Racing 1000cc + Modifiyeli 2

1-Antonis Antonisou

2-Gyriagos Gavriel

3-Enis Süleyman